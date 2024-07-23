10 Yıllık Erkek Arkadaşından Hala Evlilik Teklifi Almadığını Dile Getiren Kadının Haklı İsyanı

O zamandan beri kadın, evliliğin aralarında hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini kabul ederek 'her şeyi gözden geçirdiğini' söylüyor. Ancak, gelin olmayı ya da büyük bir düğüne ev sahipliği yapmayı hiç hayal etmemiş olmasına rağmen, yine de bir miktar 'kızgınlık' hissetmekten kendini alamamış.