10 Yıllık Erkek Arkadaşından Hala Evlilik Teklifi Almadığını Dile Getiren Kadının Haklı İsyanı
10 Yıllık Erkek Arkadaşından Hala Evlilik Teklifi Almadığını Dile Getiren Kadının Haklı İsyanı
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Uzun ilişkilerin birçoğu evliliğe evrilebiliyor. Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, 10 senelik erkek arkadaşıyla olan 'evlilik' mevzusunu diğer kullanıcılarla paylaştı. Kadının pek bi' haklı isyanı kendisine hak verdirdi.
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Uzun ilişkilerin birçoğu evliliğe evrilebiliyor. Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, 10 senelik erkek arkadaşıyla olan 'evlilik' mevzusunu diğer kullanıcılarla paylaştı.
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Evlenmek için 10 yılın artık yeterli olabileceğini söyleyen kadın, bu süreçte aslında içine bazı şüpheler düşmüş. Kadın, o sancılı süreci ise şu şekilde ifade ediyor:
"Dört yıl birlikte yaşadıktan sonra artık insanlar ne zaman evleneceğimizi sormaya başladı..."
“Herkese bunun şimdilik planlarımız arasında olmadığını söyledim ama gerçek şu ki, iki yıl önce küçük bir hamle yaptıktan sonra bu konuyu onunla konuşmamıştım. O seyahatte evlilik teklifi etmesini bekledim ama etmedi.”
“Herkese bunun şimdilik planlarımız arasında olmadığını söyledim ama gerçek şu ki, iki yıl önce küçük bir hamle yaptıktan sonra bu konuyu onunla konuşmamıştım. O seyahatte bunu teklif etmesini bekledim ama etmedi.”
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“O geziden altı ay sonra, ikinci bir aile gezisinde bana telefonda evlenme teklif etmeyi düşündüğünü söyledi. Birlikte geçirdiğimiz sekiz yıldan sonra, bu beni biraz üzdü çünkü bunu ancak ailesinden daha fazla kişi ona sormaya devam ettikten sonra söyledi ve benden cevap vermemi bekledi... Dolaylı bir evlenme teklifi gibiydi."
“Ona nihayetinde evli olduğumuzu hissettiğimi ve resmi olarak evlenmeyi büyük bir mesele olarak görmediğimi söyledim. Yorumumla kesinlikle onun aklını çelmiştim ve görünüşe göre hiçbir şey yapmamaya karar verdi.”
'Dolaylı evlenme teklifinin' üzerinden iki yıl geçti ve kadın eşiyle birlikte olmaktan mutlu olduğunu söylese de bu konuyu geride bırakmakta zorlanıyor. “Onunla birlikte olmaktan mutluyum, birlikte yaşadığımız hayatı seviyorum ama içten içe hiç evlenme teklif etmediği için bir kızgınlık hissediyorum” dedi.
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