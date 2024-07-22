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Yengeç Burçları Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Söyleyerek Herkesi Güldüren Kişiler

Yengeç Burçları Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Söyleyerek Herkesi Güldüren Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 23:34

Bir kullanıcı, geçtiğimiz saatlerde 'Yengeç burçları hakkındaki linç edilebilecek fikirleri' merak etti. Gelen yorumlar ise hem güldürdü hem düşündürdü.

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Bir kullanıcı, geçtiğimiz saatlerde 'Yengeç burçları hakkındaki linç edilebilecek fikirleri' merak etti.

Bir kullanıcı, geçtiğimiz saatlerde 'Yengeç burçları hakkındaki linç edilebilecek fikirleri' merak etti.
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Gelen cevaplar ise hem güldüren hem de düşündüren cinstendi...

Gelen cevaplar ise hem güldüren hem de düşündüren cinstendi...
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