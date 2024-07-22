Yengeç Burçları Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Söyleyerek Herkesi Güldüren Kişiler
Yengeç Burçları Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Söyleyerek Herkesi Güldüren Kişiler
Bir kullanıcı, geçtiğimiz saatlerde 'Yengeç burçları hakkındaki linç edilebilecek fikirleri' merak etti. Gelen yorumlar ise hem güldürdü hem düşündürdü.
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Bir kullanıcı, geçtiğimiz saatlerde 'Yengeç burçları hakkındaki linç edilebilecek fikirleri' merak etti.
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Gelen cevaplar ise hem güldüren hem de düşündüren cinstendi...
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