Süper Lig'de Yabancı Kuralı Değişti: Maç Kadrosunda 12 Yabancı Yer Alabilecek!

Hacıosmanoğlu, istifa çağrısında şu ifadeleri kullandı: 'Federasyonun kurullarına buradan çağrı yapıyorum. Biz oradaysak ona göre hareket edecekler ama etik olanı, seçilen başkan ve yönetimin önünü açmaktır. Kamuoyu adına talebim, yarından itibaren istifalarını makama sunsunlar.'