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Süper Lig'de Yabancı Kuralı Değişti: Maç Kadrosunda 12 Yabancı Yer Alabilecek!

Süper Lig'de Yabancı Kuralı Değişti: Maç Kadrosunda 12 Yabancı Yer Alabilecek!

TFF
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 20:05 Son Güncelleme: 22.07.2024 - 20:39

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu toplantısı tamamlandı. Toplantı sonrasında tüm kurulların istifa ettiği öğrenilirken, yabancı oyuncu kuralı konusunda önemli gelişmeler yaşandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu toplantısı tamamlandı. Toplantı sonrasında tüm kurulların istifa ettiği öğrenilirken, yabancı oyuncu kuralı konusunda önemli gelişmeler yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu toplantısı tamamlandı. Toplantı sonrasında tüm kurulların istifa ettiği öğrenilirken, yabancı oyuncu kuralı konusunda önemli gelişmeler yaşandı.

Mevcutta 12 olan yabancı kuralının tekrar gözden geçirilerek 14'e çıkarıldığı öğrenildi. Takımlar ise sahaya 11 yabancı ile çıkabilecek

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmesiyle birlikte tüm kurullar istifalarını sundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmesiyle birlikte tüm kurullar istifalarını sundu.

Hacıosmanoğlu, istifa çağrısında şu ifadeleri kullandı: 'Federasyonun kurullarına buradan çağrı yapıyorum. Biz oradaysak ona göre hareket edecekler ama etik olanı, seçilen başkan ve yönetimin önünü açmaktır. Kamuoyu adına talebim, yarından itibaren istifalarını makama sunsunlar.'

Takım kadrosunda toplamda 26 yerine 28 futbolcuya yer verilebilecek.

Takım kadrosunda toplamda 26 yerine 28 futbolcuya yer verilebilecek.

A Milli Takım Sorumlusu görevine Hamit Altıntop'un yerine Ceyhun Kazancı getirildi.

A Milli Takım Sorumlusu görevine Hamit Altıntop'un yerine Ceyhun Kazancı getirildi.

Alınan karara göre Süper Lig kulüpleri, kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek ve sahada istedikleri sayıda yabancı oyuncuya yer verebilecekler. Ayrıca, A Milli Takım teknik direktörlüğü konusunda bir değişiklik yapılmayacak ve Vincenzo Montella ile yola devam edileceği belirtildi.

Alınan karara göre Süper Lig kulüpleri, kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek ve sahada istedikleri sayıda yabancı oyuncuya yer verebilecekler. Ayrıca, A Milli Takım teknik direktörlüğü konusunda bir değişiklik yapılmayacak ve Vincenzo Montella ile yola devam edileceği belirtildi.
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Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yönetimi tarafından hazırlanan ve bu sezon Süper Lig'de uygulanması planlanan "12 yabancı kuralı" yeni yönetim tarafından iptal edildi.

Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yönetimi tarafından hazırlanan ve bu sezon Süper Lig'de uygulanması planlanan "12 yabancı kuralı" yeni yönetim tarafından iptal edildi.

Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

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