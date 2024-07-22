Süper Lig'de Yabancı Kuralı Değişti: Maç Kadrosunda 12 Yabancı Yer Alabilecek!
Süper Lig'de Yabancı Kuralı Değişti: Maç Kadrosunda 12 Yabancı Yer Alabilecek!
Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu toplantısı tamamlandı. Toplantı sonrasında tüm kurulların istifa ettiği öğrenilirken, yabancı oyuncu kuralı konusunda önemli gelişmeler yaşandı.
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Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu toplantısı tamamlandı. Toplantı sonrasında tüm kurulların istifa ettiği öğrenilirken, yabancı oyuncu kuralı konusunda önemli gelişmeler yaşandı.
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İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmesiyle birlikte tüm kurullar istifalarını sundu.
Takım kadrosunda toplamda 26 yerine 28 futbolcuya yer verilebilecek.
A Milli Takım Sorumlusu görevine Hamit Altıntop'un yerine Ceyhun Kazancı getirildi.
Alınan karara göre Süper Lig kulüpleri, kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek ve sahada istedikleri sayıda yabancı oyuncuya yer verebilecekler. Ayrıca, A Milli Takım teknik direktörlüğü konusunda bir değişiklik yapılmayacak ve Vincenzo Montella ile yola devam edileceği belirtildi.
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Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yönetimi tarafından hazırlanan ve bu sezon Süper Lig'de uygulanması planlanan "12 yabancı kuralı" yeni yönetim tarafından iptal edildi.
Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.
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