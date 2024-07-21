Hastaneye Kaldırıldı! Gazeteci ve Avukat Güneri Cıvaoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Eğitimi Ne?

1986-1996 yılları arasında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cıvaoğlu, aynı dönemde Show TV'de yöneticilik görevini de üstlendi. 1996'dan bu yana Milliyet gazetesinin başyazarlığını yapmaktadır. Kanal D'de ana haber bültenini sunmuş ve aynı kanalda Durum başlıklı televizyon programını sunmuştur. Kanal D'de başladığı Şeffaf Oda programını başka kanallarda da sürdürmüştür. Ablası Sevgi Uluğbay, Orgeneral Ragıp Uluğbay ile evliydi.

İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olan Güneri Cıvaoğlu, bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gazetecilik dersleri vermiştir.