Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Biyografi
Hastaneye Kaldırıldı! Gazeteci ve Avukat Güneri Cıvaoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Eğitimi Ne?

Hastaneye Kaldırıldı! Gazeteci ve Avukat Güneri Cıvaoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Eğitimi Ne?

Kimdir
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 14:10

Geçtiğimiz saatlerde hastaneye kaldırılan Güneri Cıvaoğlu'nu binlerce insan merak ediyor. Güneri Cıvaoğlu kimdir, nereli, eğitimi ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Güneri Cıvaoğlu Kimdir?

Güneri Cıvaoğlu Kimdir?

Ankara doğumlu olan Güner Cıvaoğlu, gazeteci ve avukattır.

Güneri Cıvaoğlu Eğitimi

Güneri Cıvaoğlu Eğitimi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken gazeteciliğe başlayan Cıvaoğlu, kariyerine Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak adım attı. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun kuruluş aşamasında sabah haberlerini hazırlayan ekipte çalıştı. Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi eğitimi aldı. Tercüman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı ve Güneş gazetesinin ortakları arasında yer aldı, aynı zamanda uzun bir süre genel yayın yönetmenliğini üstlendi.

Güneri Cıvaoğlu Kaç Yaşında?

Güneri Cıvaoğlu Kaç Yaşında?

1939 Ankara doğumlu olan Güneri Cıvaoğlu, 84 yaşındadır.

Güneri Cıvaoğlu Neden Hastaneye Kaldırıldı?

Güneri Cıvaoğlu Neden Hastaneye Kaldırıldı?

Güneri Cıvaoğlu dün akşam gittiği restoranda dengesini kaybederek düştü ve başını çarptı.

Güneri Cıvaoğlu Evli Mi?

Güneri Cıvaoğlu Evli Mi?

Güneri Cıvaoğlu, 1969 yılında Canan Cıvaoğlu ile dünyaevine girmiştir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Güneri Cıvaoğlu Kariyeri

Güneri Cıvaoğlu Kariyeri

1986-1996 yılları arasında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cıvaoğlu, aynı dönemde Show TV'de yöneticilik görevini de üstlendi. 1996'dan bu yana Milliyet gazetesinin başyazarlığını yapmaktadır. Kanal D'de ana haber bültenini sunmuş ve aynı kanalda Durum başlıklı televizyon programını sunmuştur. Kanal D'de başladığı Şeffaf Oda programını başka kanallarda da sürdürmüştür. Ablası Sevgi Uluğbay, Orgeneral Ragıp Uluğbay ile evliydi.

İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olan Güneri Cıvaoğlu, bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gazetecilik dersleri vermiştir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın