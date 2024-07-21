Voleybolcu Neslihan Demir'in Öz Babasıyla Tanışma Hikayesini Duyunca Gözyaşlarınıza Hakim Olamayacaksınız
Voleybolcu Neslihan Demir'in Öz Babasıyla Tanışma Hikayesini Duyunca Gözyaşlarınıza Hakim Olamayacaksınız
Neslihan Demir'in babasıyla olan karşılaşma hikayesini biliyor musunuz? 2004 yılında tüm medya, Neslihan Demir'in öz babası Kazım Kurutepe'nin bir gün çıkagelmesiyle adeta sarsıldı. Annem ve babası sandığı kişilerin aslında dayısıyla yengesi olduğunu öğrenen Neslihan Demir, o dönemler bu haber karşısında yıkılmış ve sarsılmış.
Buyrun o trajik hikayeye beraber bakalım👇
Kaynak: Hürriyet
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Voleybol camiasını yakından takip ediyorsanız Neslihan Demir'i duymuşsunuzdur. Kendisi, 'Demir Lady' lakabıyla tanınan başarılı bir figür.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki Neslihan Demir'in babasıyla olan karşılaşma hikayesini biliyor musunuz?
Bir kullanıcı, Neslihan Demir'in babasıyla karşılaşma hikayesiyle alakalı böyle bir iddia ortaya attı. Biz de bu iddiayı sizler için araştırdık.
Sizleri şimdi 2004 yılına götüreceğiz. Voleybol yıldızının başarı hikayesinin arkasında gerçekten de büyük bir dram yatıyormuş.
Eski Filenin Sultanlarından olan Demir, o zamanlar evine gelen bir adamın kendisine 'Ben senin babanım' demesiyle büyük bir gerçekle yüzleşiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Küçüklüğünden beri Mustafa-Fatma Demir çiftini annesi ve babası sanarken aslında dayısıyla yengesi olduğunu öğreniyor.
Neslihan'ın annesi onu doğururken hayatını kaybetmişti. O dönemler Neslihan gibi sporcu olan öz babası Kazım Kurutepe, sakatlık sürecine ek olarak alkolizm ile mücadele ederken toparlanana kadar Neslihan'ı dayısıyla eşine, yani Mustafa ve Fatma Demir'e emanet ediyor.
Neslihan okula başladığında soyadıyla ilgili bir sorun çıkınca dayısı Mustafa Demir, babasını arayıp küçük kızı kendi nüfuslarına alacaklarını söylüyor.
Kazım Kurutepe bunu da kabul ediyor. Ancak geri gelip kızını alma düşüncesi, hapse düşüp 9 yıl kalmasıyla değişiyor. Neslihan Demir, gerçek babası gelip kendini tanıtana kadar yıllarca gerçeği bilmiyor.
Fakat bu olaydan sonra Neslihan Demir'in hayatı radikal bir şekilde değişti. Neslihan, yıllar sonra ortaya çıkan babasını hayatına almadı. O, Mustafa Demir’i baba olarak tanımıştı ve bundan sonra da öyle bilecekti. Gerçek babasını geçmişine gönderen Neslihan, Hürriyet'e de bu konuda konuşmayacağını dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Neslihan Demir’in annesi Fatma Demir de “Ailece bir karar aldık. Yorum yapmayacağız,” dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın