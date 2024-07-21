Voleybolcu Neslihan Demir'in Öz Babasıyla Tanışma Hikayesini Duyunca Gözyaşlarınıza Hakim Olamayacaksınız

‘Bu Haber bizi ailece çok üzdü. Kızım Neslihan bunalıma girdi. Olan Neslihanıma oldu. Kızım yıkıldı. Ağır bir sakatlık geçirmişti. Tam kendisini toparlarken bu haber onu yıktı. Öyle ya da böyle olayla ilgili kesinlikle tek laf söylemeyeceğiz. Neslihan’ı medya işlemek istiyorsa başarıyla işlesinler. Biz onun anne ve babası olarak kızımızın başarısı için kenetlendik. Şimdi bu haber sonrası yaşadığı deprasyonu üzerimizden atmak için çaba harcıyoruz.’ ifadelerini kullandı.