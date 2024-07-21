Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Dünya Çapında Herkese Kahkaha Attıran Mizahşör Tweetler
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1. "Gece yarısı su içmenin hissettirdiği"
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2. "3 farklı sosyal medya, 3 farklı kişilik"
3. "Gecenin ikisinde bunu içtiğinizi düşünün..."
4. "Airpods'unun şarjı bitmiştir ve etraftaki insanları dinlemek zorundasındır"
5. Trump'ı da unutmamak lazım tabii...
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6. "Eğer fazla düşünmek bir egzersiz olsaydı..."
7. Donald Trump ve Joe Biden New York Magazine'in Sağlık sayısı kapağında.
8. "Buzdolabımı bile açamıyorum..."
9. "Paramı harcamamam gerektiğini bilerek paramı harcarken ben:"
10. "2000'lerde bilgisayarımızı nasıl açıyorduk"
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11. "Kafamın içi tam olarak böyle"
12. "Sadece bir bölüm daha..."
13. "Herhangi bir ağacın yanından geçerken ben:"
14. "Resimlerde güzel gözükmeye çalışırken benim gözler:"
15. "Herhangi bir şeyi hatırlıyor musun diye sorduklarında ben:"
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