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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 11:20

Dünya Çapında Herkese Kahkaha Attıran Mizahşör Tweetler

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1. "Gece yarısı su içmenin hissettirdiği"

1. "Gece yarısı su içmenin hissettirdiği"
twitter.com

2. "3 farklı sosyal medya, 3 farklı kişilik"

2. "3 farklı sosyal medya, 3 farklı kişilik"
twitter.com

3. "Gecenin ikisinde bunu içtiğinizi düşünün..."

3. "Gecenin ikisinde bunu içtiğinizi düşünün..."
twitter.com

4. "Airpods'unun şarjı bitmiştir ve etraftaki insanları dinlemek zorundasındır"

4. "Airpods'unun şarjı bitmiştir ve etraftaki insanları dinlemek zorundasındır"
twitter.com

5. Trump'ı da unutmamak lazım tabii...

5. Trump'ı da unutmamak lazım tabii...
twitter.com
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6. "Eğer fazla düşünmek bir egzersiz olsaydı..."

6. "Eğer fazla düşünmek bir egzersiz olsaydı..."
twitter.com

7. Donald Trump ve Joe Biden New York Magazine'in Sağlık sayısı kapağında.

7. Donald Trump ve Joe Biden New York Magazine'in Sağlık sayısı kapağında.
twitter.com

8. "Buzdolabımı bile açamıyorum..."

8. "Buzdolabımı bile açamıyorum..."
twitter.com

9. "Paramı harcamamam gerektiğini bilerek paramı harcarken ben:"

9. "Paramı harcamamam gerektiğini bilerek paramı harcarken ben:"
twitter.com

10. "2000'lerde bilgisayarımızı nasıl açıyorduk"

10. "2000'lerde bilgisayarımızı nasıl açıyorduk"
twitter.com
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11. "Kafamın içi tam olarak böyle"

11. "Kafamın içi tam olarak böyle"
twitter.com

12. "Sadece bir bölüm daha..."

12. "Sadece bir bölüm daha..."
twitter.com

13. "Herhangi bir ağacın yanından geçerken ben:"

13. "Herhangi bir ağacın yanından geçerken ben:"
twitter.com

14. "Resimlerde güzel gözükmeye çalışırken benim gözler:"

14. "Resimlerde güzel gözükmeye çalışırken benim gözler:"
twitter.com

15. "Herhangi bir şeyi hatırlıyor musun diye sorduklarında ben:"

15. "Herhangi bir şeyi hatırlıyor musun diye sorduklarında ben:"
twitter.com

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