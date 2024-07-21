Instagram'da Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Gerçekliğin Sınırlarını Zorlayan Acayip Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Gerçekliğin Sınırlarını Zorlayan Acayip Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Birçoğumuz Instagram'ı bir anı kutusu olarak kullanıyoruz. Fakat birazdan göreceğiniz kişiler, Instagram'da paylaştıkları fotoğraflarla adeta gerçeklik algılarınızla oynayacak, size hayatı sorgulatacak...
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
2. Bunların ikisi aynı kişi mi?
3. 👇
4. 👇
5. Abla'm sence böyle bir şey mümkün mü?
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6. Photoshop olduğu hiç belli değil (!)
7. Nasıl yani?
8. Yok artık!
9. Arkadaş grubunun birbirine bu denli shop yapması...
10. O dirsekler peki?
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11. Ağzım açık kaldı!
12. Bu geceki kabusum belli oldu!
13. 'Photoshop'u bari düzgün yapsaydınız'
14. Instagram vs. Gerçek Hayat
15. "Ben hayatımda bu kadar kötü bir fotoğraf görmedim"
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16. Haftaya görüşmek üzere...
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