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Instagram'da Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Gerçekliğin Sınırlarını Zorlayan Acayip Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Gerçekliğin Sınırlarını Zorlayan Acayip Kişiler

Instagram
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 09:55

Birçoğumuz Instagram'ı bir anı kutusu olarak kullanıyoruz. Fakat birazdan göreceğiniz kişiler, Instagram'da paylaştıkları fotoğraflarla adeta gerçeklik algılarınızla oynayacak, size hayatı sorgulatacak...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. Bunların ikisi aynı kişi mi?

2. Bunların ikisi aynı kişi mi?
2. Bunların ikisi aynı kişi mi?

3. 👇

3. 👇

4. 👇

4. 👇

5. Abla'm sence böyle bir şey mümkün mü?

5. Abla'm sence böyle bir şey mümkün mü?
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6. Photoshop olduğu hiç belli değil (!)

6. Photoshop olduğu hiç belli değil (!)

7. Nasıl yani?

7. Nasıl yani?

8. Yok artık!

8. Yok artık!
8. Yok artık!

9. Arkadaş grubunun birbirine bu denli shop yapması...

9. Arkadaş grubunun birbirine bu denli shop yapması...

10. O dirsekler peki?

10. O dirsekler peki?
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11. Ağzım açık kaldı!

11. Ağzım açık kaldı!
11. Ağzım açık kaldı!

12. Bu geceki kabusum belli oldu!

12. Bu geceki kabusum belli oldu!

13. 'Photoshop'u bari düzgün yapsaydınız'

13. 'Photoshop'u bari düzgün yapsaydınız'

14. Instagram vs. Gerçek Hayat

14. Instagram vs. Gerçek Hayat
14. Instagram vs. Gerçek Hayat

15. "Ben hayatımda bu kadar kötü bir fotoğraf görmedim"

15. "Ben hayatımda bu kadar kötü bir fotoğraf görmedim"
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16. Haftaya görüşmek üzere...

16. Haftaya görüşmek üzere...

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