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Kalkın Soyulduk! Gittikleri Beach'te 6 Dilim Kavuna 1250 TL Ödeyen Arkadaş Grubu Sinirlerine Hakim Olamadı

Kalkın Soyulduk! Gittikleri Beach'te 6 Dilim Kavuna 1250 TL Ödeyen Arkadaş Grubu Sinirlerine Hakim Olamadı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 16:04

Birçok tatil mekanında fiyatlar epey uçuk sizler de takdir edersiniz ki. Fakat geçtiğimiz günlerde bir arkadaş grubu, gittikleri Beach'te 6 dilim kavuna 1250 TL ödeyince sinirlerine hakim olamadı!

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Yaz geldi, kavun ve karpuzla nihayet buluştuk. Her ne kadar günümüz meyve fiyatları ateş pahası olsa da tatil yerlerinde durum aslında düşündüğünüzden çok daha farklı.

Yaz geldi, kavun ve karpuzla nihayet buluştuk. Her ne kadar günümüz meyve fiyatları ateş pahası olsa da tatil yerlerinde durum aslında düşündüğünüzden çok daha farklı.

Geçtiğimiz günlerde bir arkadaş grubu, beach' gittiklerinde 6 dilim kavuna 1250 TL verdiklerini dile getirdi. Yani tanesi 208 lira gibi bir ücrete denk geliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir arkadaş grubu, beach' gittiklerinde 6 dilim kavuna 1250 TL verdiklerini dile getirdi. Yani tanesi 208 lira gibi bir ücrete denk geliyor.

İsterseniz o videoyu hep beraber izleyelim👇

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