Kalkın Soyulduk! Gittikleri Beach'te 6 Dilim Kavuna 1250 TL Ödeyen Arkadaş Grubu Sinirlerine Hakim Olamadı
Kalkın Soyulduk! Gittikleri Beach'te 6 Dilim Kavuna 1250 TL Ödeyen Arkadaş Grubu Sinirlerine Hakim Olamadı
Birçok tatil mekanında fiyatlar epey uçuk sizler de takdir edersiniz ki. Fakat geçtiğimiz günlerde bir arkadaş grubu, gittikleri Beach'te 6 dilim kavuna 1250 TL ödeyince sinirlerine hakim olamadı!
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Yaz geldi, kavun ve karpuzla nihayet buluştuk. Her ne kadar günümüz meyve fiyatları ateş pahası olsa da tatil yerlerinde durum aslında düşündüğünüzden çok daha farklı.
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Geçtiğimiz günlerde bir arkadaş grubu, beach' gittiklerinde 6 dilim kavuna 1250 TL verdiklerini dile getirdi. Yani tanesi 208 lira gibi bir ücrete denk geliyor.
Diğer kullanıcılar bu durum hakkında ne düşünüyor? Buyrun beraber bakalım👇
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