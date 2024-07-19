Müge Anlı'yla Yollarını Ayıran Psikiyatrist Arif Verimli'nin Yüksek Sıcaklarla Alakalı Uyarısı Gündem Oldu
Müge Anlı'yla Yollarını Ayıran Psikiyatrist Arif Verimli'nin Yüksek Sıcaklarla Alakalı Uyarısı Gündem Oldu
Geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı ile yollarını ayıran ünlü psikiyatrist Arif Verimli'nin yüksek sıcaklıklarla alakalı uyarısı gündem oldu. 'Dışarı çıkmayın' uyarısında bulunan Verimli'nin açıklamalarına birbirinden farklı yorum geldi.
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Eskiden Müge Anlı'nın programında yer alan başarılı psikolog Arif Verimli hepimiz tanıyoruz.
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Arif Verimli'nin yüksek sıcaklar hakkındaki uyarısı gündem oldu. Verimli'nin sıcaklar için 'depresyona' ve 'panik atağa' sebep olduğunu söylemesine birbirinden farklı yorumlar geldi.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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dışarı çıkmayın evde yanın öyle mi? herkesin kliması var sanki mk bari balkona çıkalım Arif Verimli bey he ne dersin