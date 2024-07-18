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Aile Evinde Yaşadığı İçin Evlenmenin Bir Kurtuluş Yolu Olduğunu Söyleyen Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Aile Evinde Yaşadığı İçin Evlenmenin Bir Kurtuluş Yolu Olduğunu Söyleyen Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 23:08

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, aile evinde yaşadığı için evlenmenin bir kurtuluş yolu olduğunu ile getirdi. Aile evinde gördüğü baskıyı bu şekilde ifade eden kullanıcı sosyal medyayı ikiye böldü!

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Aile evi... Aslına bakarsanız birçoğumuzun huzur bulduğu bir çoğumuzun da güvende hissettiği bir yer.

Bir kısım ise aile evinin 'baskıcılığından' şikayetçi. Derken...

Bir kısım ise aile evinin 'baskıcılığından' şikayetçi. Derken...

Bir kullanıcı aile evi hakkında bir yorumu şu şekilde paylaştı.

Bir kullanıcı aile evi hakkında bir yorumu şu şekilde paylaştı.
twitter.com

'Evliliğin bir kurtuluş yolu' olduğunu söyleyen kullanıcı sosyal medyayı ikiye böldü.

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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Siz neler düşünüyorsunuz?

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