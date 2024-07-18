Tableti Yasakladıktan Sonra Çocuğunda Gözlerine İnanamadığı Bir Değişimle Karşılaşan Anne
Tableti Yasakladıktan Sonra Çocuğunda Gözlerine İnanamadığı Bir Değişimle Karşılaşan Anne
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/fa...
Geçtiğimiz günlerde bir anne, çocuğu için hepimizin bildiği bir teknik uyguladı ve son derece işe yaradığını dile getirdi: Tableti yasaklamak! Bu süreçte çocuğunun yaratıcılığının arttığını ve artık daha çok söz dinlediğini söyleyen anne gündem oldu.
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Sizler de takdir edersiniz ki çocuk büyütmenin bazı zorlukları var. Bu süreçte hem aile içi davranışlara hem de kişisel davranışlarımıza hiç olmadığı kadar önem gösteriyoruz.
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Geçtiğimiz günlerde bir anne, çocuğu için hepimizin bildiği bir teknik uyguladı ve son derece işe yaradığını dile getirdi: Tableti yasaklamak!
Evet yanlış duymadınız. Kızının tablet oynamasına izin vermediğini dile getiren anne, kızında çok büyük değişiklikler gözlemlediğini dile getiriyor.
“Hayal gücü ve oynadığı oyunlar çok daha fazla gelişti, oturup oyuncaklarla oynamakla ve hayal gücünü kullanmakla gerçekten meşgul oluyor ve çok sayıda soru soruyor ve evde normalde yaptığından çok daha fazla şey öğreniyor.”
“Artık kendisine söyleneni çok daha fazla yapıyor, yani özellikle sabahları bazen söylenmeden bile ayakkabılarını giyiyor. Söylendiği anda dişlerini fırçalıyor, yatağını toplamaya yardım ediyor, sabah ilk iş giyinip hazır oluyor.”
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“Yani anlayacağınız, tableti yasaklamayı ya da sadece ara vermeyi düşünüyorsanız, kesinlikle bunu yapmanızı tavsiye ederim. Bu, bir daha asla ekran süresi olmayacağı, tabletini bir daha asla geri alamayacağı anlamına gelmiyor, ancak kesinlikle davranışlarına yardımcı oluyor."
“Ve bence böyle bir eksiklik olması, tableti geri aldığında bunun değerini biraz daha iyi anlamasına yardımcı olacak.”
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