Tableti Yasakladıktan Sonra Çocuğunda Gözlerine İnanamadığı Bir Değişimle Karşılaşan Anne

Geçtiğimiz günlerde bir anne, çocuğu için hepimizin bildiği bir teknik uyguladı ve son derece işe yaradığını dile getirdi: Tableti yasaklamak! Bu süreçte çocuğunun yaratıcılığının arttığını ve artık daha çok söz dinlediğini söyleyen anne gündem oldu.

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