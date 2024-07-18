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Yaşlanmaktan Korktuğu İçin Yüzüne Bülbül Dışkısı Süren Kadından İlginç Açıklamalar: 'Öz Güvenim Yerine Geldi'

Yaşlanmaktan Korktuğu İçin Yüzüne Bülbül Dışkısı Süren Kadından İlginç Açıklamalar: 'Öz Güvenim Yerine Geldi'

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 18:31

Geçtiğimiz günlerde bir influencer 'yaşlanmaktan' ve 'cildinin esnekliğini kaybetmesinden' korktuğunu dile getirdi. Bu nedenle de farklı cilt bakım rutinlerini denemek istediğini söyleyen kadın, çareyi bülbül dışkısında buldu!

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UYARI: Birazdan okuyacağınız içerik tıbbi olarak herhangi bir tavsiye barındırmamaktadır. Metinler, orijinal kaynaktan yerelleştirilerek aktarılmıştır.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/292...
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Cinsiyet fark etmeksizin birçoğumuz güzel görünmek isteriz. Bunun için farklı bakım ürünleri ve yolları deniyoruz.

Cinsiyet fark etmeksizin birçoğumuz güzel görünmek isteriz. Bunun için farklı bakım ürünleri ve yolları deniyoruz.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, yaşlanmaktan korktuğunu bu yüzden de 'güzel görünmek için' başvurduğu ilginç bir yöntemi dile getirdi.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, yaşlanmaktan korktuğunu bu yüzden de 'güzel görünmek için' başvurduğu ilginç bir yöntemi dile getirdi.

Yüzüne 'bülbül dışkısı' sürdüğünü dile getiren influencer, bu yöntemi de herkese öneriyor.

Yüzüne 'bülbül dışkısı' sürdüğünü dile getiren influencer, bu yöntemi de herkese öneriyor.

Fakat biz sizin denememeniz taraftarıyız...

"İlk okuduğumda bülbül dışkısı kremini cildime uygulamak ilginç bir fikir gibi gelmişti..."

"İlk okuduğumda bülbül dışkısı kremini cildime uygulamak ilginç bir fikir gibi gelmişti..."

“Ben de zaten cilt bakımım için farklı ve yenilikçi bir şeyler arıyordum ve bülbül dışkısı kremi bunun için mükemmel bir fikirdi.'

“Yaşlanmaktan ve cildimin esnekliğini kaybettiğini görmekten korkuyorum. Bu krem cildimin yaşlanması için kontrolü ele almamı sağladı."

“Yaşlanmaktan ve cildimin esnekliğini kaybettiğini görmekten korkuyorum. Bu krem cildimin yaşlanması için kontrolü ele almamı sağladı."
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Bülbül dışkısı kremi için yaklaşık 6 bin lira ödeyen kadın, ilk başlarda 'korktuğunu' da söylüyor.

Bülbül dışkısı kremi için yaklaşık 6 bin lira ödeyen kadın, ilk başlarda 'korktuğunu' da söylüyor.

“Yaşlanmak doğal bir şey ama itiraf etmeliyim ki gençliğimi kaybetme fikri beni korkutuyor.'

"Bu krem öz güvenimi yerine getirdi. Yaşlanmak sadece dış görünüşle alakalı değil, ayrıca nasıl hissettiğinizle de alakalı bir durum."

"Bu krem öz güvenimi yerine getirdi. Yaşlanmak sadece dış görünüşle alakalı değil, ayrıca nasıl hissettiğinizle de alakalı bir durum."

Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yorumlarda buluşalım!

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