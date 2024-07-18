Yaşlanmaktan Korktuğu İçin Yüzüne Bülbül Dışkısı Süren Kadından İlginç Açıklamalar: 'Öz Güvenim Yerine Geldi'
Yaşlanmaktan Korktuğu İçin Yüzüne Bülbül Dışkısı Süren Kadından İlginç Açıklamalar: 'Öz Güvenim Yerine Geldi'
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/292...
Geçtiğimiz günlerde bir influencer 'yaşlanmaktan' ve 'cildinin esnekliğini kaybetmesinden' korktuğunu dile getirdi. Bu nedenle de farklı cilt bakım rutinlerini denemek istediğini söyleyen kadın, çareyi bülbül dışkısında buldu!
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UYARI: Birazdan okuyacağınız içerik tıbbi olarak herhangi bir tavsiye barındırmamaktadır. Metinler, orijinal kaynaktan yerelleştirilerek aktarılmıştır.
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Cinsiyet fark etmeksizin birçoğumuz güzel görünmek isteriz. Bunun için farklı bakım ürünleri ve yolları deniyoruz.
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Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, yaşlanmaktan korktuğunu bu yüzden de 'güzel görünmek için' başvurduğu ilginç bir yöntemi dile getirdi.
Yüzüne 'bülbül dışkısı' sürdüğünü dile getiren influencer, bu yöntemi de herkese öneriyor.
"İlk okuduğumda bülbül dışkısı kremini cildime uygulamak ilginç bir fikir gibi gelmişti..."
“Yaşlanmaktan ve cildimin esnekliğini kaybettiğini görmekten korkuyorum. Bu krem cildimin yaşlanması için kontrolü ele almamı sağladı."
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Bülbül dışkısı kremi için yaklaşık 6 bin lira ödeyen kadın, ilk başlarda 'korktuğunu' da söylüyor.
"Bu krem öz güvenimi yerine getirdi. Yaşlanmak sadece dış görünüşle alakalı değil, ayrıca nasıl hissettiğinizle de alakalı bir durum."
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