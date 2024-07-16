500 TL Olduğu Açıklanmıştı: Yurt Dışı Çıkış Harcı Puluna Gelen Zama Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü
500 TL Olduğu Açıklanmıştı: Yurt Dışı Çıkış Harcı Puluna Gelen Zama Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcı pulunun 150 TL'den 500 TL yükseldiğini duyurdu.
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Gün geçmiyor ki günümüzde 'fiyat güncellemesi' olmayan bir haberle uyanmayalım... Birçok kullanıcı bu zamma birbirinden farklı tepkiler gösterdi!
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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Bayanlar, baylar. Yorumlarımı okuyanlar biliyor, çok kullandığım bir cümle "Salaklar salakça düşünür salakça işler yapar salakça ölürler " Salak olmayalım, s... Devamını Gör
ticarette mahirler. devlet adamı değil ticaret erbabı hepsi, tüm bakanlar... o yüzden burnumuz boktan çıkmıyor