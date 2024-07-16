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500 TL Olduğu Açıklanmıştı: Yurt Dışı Çıkış Harcı Puluna Gelen Zama Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

500 TL Olduğu Açıklanmıştı: Yurt Dışı Çıkış Harcı Puluna Gelen Zama Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Zam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 23:39

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcı pulunun 150 TL'den 500 TL yükseldiğini duyurdu. Bu yeni zam ise sosyal medyada tepkilere sebep oldu!

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcı pulunun 150 TL'den 500 TL yükseldiğini duyurdu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcı pulunun 150 TL'den 500 TL yükseldiğini duyurdu.

Gün geçmiyor ki günümüzde 'fiyat güncellemesi' olmayan bir haberle uyanmayalım... Birçok kullanıcı bu zamma birbirinden farklı tepkiler gösterdi!

Gün geçmiyor ki günümüzde 'fiyat güncellemesi' olmayan bir haberle uyanmayalım... Birçok kullanıcı bu zamma birbirinden farklı tepkiler gösterdi!

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ekrem yerke

Bayanlar, baylar. Yorumlarımı okuyanlar biliyor, çok kullandığım bir cümle "Salaklar salakça düşünür salakça işler yapar salakça ölürler " Salak olmayalım, s... Devamını Gör

ernstunan

ticarette mahirler. devlet adamı değil ticaret erbabı hepsi, tüm bakanlar... o yüzden burnumuz boktan çıkmıyor