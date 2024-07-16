Suikast Girişiminde Donald Trump'ın Kulağından Vurulması Goygoy Malzemesi Oldu
Suikast Girişiminde Donald Trump'ın Kulağından Vurulması Goygoy Malzemesi Oldu
Donald Trump geçtiğimiz günlerde Pensilvanya'da yaptığı konuşmada suikast girişimine uğramıştı. Kulağına isabet eden kurşun nedeniyle müşahede altına alınan Trump'ın kulağının son durumu dillere fena düştü.
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Donald Trump geçtiğimiz günlerde Pensilvanya'da yaptığı konuşmada suikast girişimine uğramıştı.
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Kulağına isabet eden kurşun nedeniyle müşahede altına alınan Trump'ın kulağının son durumu dillere fena düştü.
Sonrasında Donald Trump ve Joe Biden'ın telefonda konuştukları haberi gündemi sarstı.
Kulağına kurşun gelmesine rağmen Trump'ın hala telefonda konuşabilmesi ise tiye alındı👇
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"Bay Yengeç'in planktondan özür dilediği bölüm gibi olduğunu düşünüyorsunuz, değil mi?"
"Trump: *uyanır* Joe Biden nerede?"
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"Trump sağ kulağını deldirdi."
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