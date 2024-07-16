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Suikast Girişiminde Donald Trump'ın Kulağından Vurulması Goygoy Malzemesi Oldu

Suikast Girişiminde Donald Trump'ın Kulağından Vurulması Goygoy Malzemesi Oldu

Donald Trump
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 21:41

Donald Trump geçtiğimiz günlerde Pensilvanya'da yaptığı konuşmada suikast girişimine uğramıştı. Kulağına isabet eden kurşun nedeniyle müşahede altına alınan Trump'ın kulağının son durumu dillere fena düştü.

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Donald Trump geçtiğimiz günlerde Pensilvanya'da yaptığı konuşmada suikast girişimine uğramıştı.

Donald Trump geçtiğimiz günlerde Pensilvanya'da yaptığı konuşmada suikast girişimine uğramıştı.

Kulağına isabet eden kurşun nedeniyle müşahede altına alınan Trump'ın kulağının son durumu dillere fena düştü.

Kulağına isabet eden kurşun nedeniyle müşahede altına alınan Trump'ın kulağının son durumu dillere fena düştü.

Sonrasında Donald Trump ve Joe Biden'ın telefonda konuştukları haberi gündemi sarstı.

Sonrasında Donald Trump ve Joe Biden'ın telefonda konuştukları haberi gündemi sarstı.
twitter.com

Kulağına kurşun gelmesine rağmen Trump'ın hala telefonda konuşabilmesi ise tiye alındı👇

Kulağına kurşun gelmesine rağmen Trump'ın hala telefonda konuşabilmesi ise tiye alındı👇
twitter.com

'Joe Biden: 'İyi akşamlar, Vincent Van Gogh'

"Trump ve Biden'ın telefon konuşması:"

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👇

👇
twitter.com

"Bay Yengeç'in planktondan özür dilediği bölüm gibi olduğunu düşünüyorsunuz, değil mi?"

"Bay Yengeç'in planktondan özür dilediği bölüm gibi olduğunu düşünüyorsunuz, değil mi?"
twitter.com

"Donald Trump'ın kulağını yerden alırken ben"

"Trump: *uyanır* Joe Biden nerede?"

"Trump: *uyanır* Joe Biden nerede?"
twitter.com

Cerrah: Sana kulağını kim verdi sanıyorsun?

"Armie Hammer, Trump'ın kulağını yerde bulduğunda"

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"Trump sağ kulağını deldirdi."

"Trump sağ kulağını deldirdi."
twitter.com

"Doktor Trump'ın kulağı iyi mi diye kontrol ederken:"

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