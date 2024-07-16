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YKS Sonucu Kötü Gelen Öğrencilere Pek Bi' Karamsar Tavsiyelerde Bulunan Kullanıcı Tepki Çekti

YKS Sonucu Kötü Gelen Öğrencilere Pek Bi' Karamsar Tavsiyelerde Bulunan Kullanıcı Tepki Çekti

Sınav yks
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 18:46

YKS açıklandıktan sonra birçok kişi birbirinden farklı sonuçlarla karşılaştı. Fakat bi Twitter (X) kullanıcısı, YKS sonucu kötü gelen öğrencilere öylesine karamsar tavsiyeler verdi ki, birçok kişi tepki gösterdi.

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YKS açıklandı! Yoğun geçen bir sınav maratonunun ardından tüm öğrenciler, tercih dönemini dört gözle bekliyor.

YKS açıklandı! Yoğun geçen bir sınav maratonunun ardından tüm öğrenciler, tercih dönemini dört gözle bekliyor.

Bazı kişiler kötü bir sonuç ile karşılaşırken bazıları da istediği gibi bir sonuçla karşılaştı. Fakat bir kullanıcı, sınavı kötü gelenlere ilginç bir tavsiyede bulundu.👇

Bazı kişiler kötü bir sonuç ile karşılaşırken bazıları da istediği gibi bir sonuçla karşılaştı. Fakat bir kullanıcı, sınavı kötü gelenlere ilginç bir tavsiyede bulundu.👇

Kullanıcı, hem tepki çekti hem de goygoyculara malzeme çıkardı. Buyrun beraber bakalım👇

Kullanıcı, hem tepki çekti hem de goygoyculara malzeme çıkardı. Buyrun beraber bakalım👇
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