YKS Sonucu Kötü Gelen Öğrencilere Pek Bi' Karamsar Tavsiyelerde Bulunan Kullanıcı Tepki Çekti
YKS Sonucu Kötü Gelen Öğrencilere Pek Bi' Karamsar Tavsiyelerde Bulunan Kullanıcı Tepki Çekti
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YKS açıklandı! Yoğun geçen bir sınav maratonunun ardından tüm öğrenciler, tercih dönemini dört gözle bekliyor.
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Bazı kişiler kötü bir sonuç ile karşılaşırken bazıları da istediği gibi bir sonuçla karşılaştı. Fakat bir kullanıcı, sınavı kötü gelenlere ilginç bir tavsiyede bulundu.👇
Kullanıcı, hem tepki çekti hem de goygoyculara malzeme çıkardı. Buyrun beraber bakalım👇
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