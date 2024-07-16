YKS Sonucu Kötü Gelen Öğrencilere Pek Bi' Karamsar Tavsiyelerde Bulunan Kullanıcı Tepki Çekti

YKS açıklandıktan sonra birçok kişi birbirinden farklı sonuçlarla karşılaştı. Fakat bi Twitter (X) kullanıcısı, YKS sonucu kötü gelen öğrencilere öylesine karamsar tavsiyeler verdi ki, birçok kişi tepki gösterdi.

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