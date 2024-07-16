Kazıklanıyor muyuz? Arnavutluk'taki Bir Restorana Ait Adisyon Ucuzluğuyla Görenleri Hayrete Düşürdü

Bodrum gibi tatil yerlerinde bulunan herhangi bir restoranda yüksek adisyonlarla karşılaşma olasılığımız yüksek. Fakat geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'taki bir restorana ait adisyon ucuzluğuyla hayrete düşürdü, 'Kazıklanıyor muyuz?' sorusunu sordurttu!

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