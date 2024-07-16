Kazıklanıyor muyuz? Arnavutluk'taki Bir Restorana Ait Adisyon Ucuzluğuyla Görenleri Hayrete Düşürdü
Kazıklanıyor muyuz? Arnavutluk'taki Bir Restorana Ait Adisyon Ucuzluğuyla Görenleri Hayrete Düşürdü
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Yükselen enflasyonla birlikte Türkiye'de gıdaya ulaşmak büyük bir kesim için gittikçe zorlaşıyor.
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Bir kesim ise bu durumun dünya genelinde büyük bir sorun olduğunu savunuyor. Peki gerçekten öyle mi?
@alpklnctr isimli bir Twitter (X) hesabı Arnavutluk'taki bir işletmeye ait bir adisyonu paylaştı.
Adisyonda yarım kilo kırmızı et, rakı, cacık, salata, Arnavut böreği bulunuyor. Gelen hesap ise 3400 Arnavutluk Leki, yani 35 Euro. Bu da Türk Lirası olarak 1259 liraya yakın bir sayıya tekabül ediyor.
Peki diğer kullanıcılar ne diyorlar bu duruma?
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Türkiye'de ise daha büyük sayılarla karşılaşmak mümkün tabii...
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