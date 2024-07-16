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Kazıklanıyor muyuz? Arnavutluk'taki Bir Restorana Ait Adisyon Ucuzluğuyla Görenleri Hayrete Düşürdü

Kazıklanıyor muyuz? Arnavutluk'taki Bir Restorana Ait Adisyon Ucuzluğuyla Görenleri Hayrete Düşürdü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 18:29

Bodrum gibi tatil yerlerinde bulunan herhangi bir restoranda yüksek adisyonlarla karşılaşma olasılığımız yüksek. Fakat geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'taki bir restorana ait adisyon ucuzluğuyla hayrete düşürdü, 'Kazıklanıyor muyuz?' sorusunu sordurttu!

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Yükselen enflasyonla birlikte Türkiye'de gıdaya ulaşmak büyük bir kesim için gittikçe zorlaşıyor.

Yükselen enflasyonla birlikte Türkiye'de gıdaya ulaşmak büyük bir kesim için gittikçe zorlaşıyor.

Bir kesim ise bu durumun dünya genelinde büyük bir sorun olduğunu savunuyor. Peki gerçekten öyle mi?

Bir kesim ise bu durumun dünya genelinde büyük bir sorun olduğunu savunuyor. Peki gerçekten öyle mi?

@alpklnctr isimli bir Twitter (X) hesabı Arnavutluk'taki bir işletmeye ait bir adisyonu paylaştı.

@alpklnctr isimli bir Twitter (X) hesabı Arnavutluk'taki bir işletmeye ait bir adisyonu paylaştı.
twitter.com

Adisyonda yarım kilo kırmızı et, rakı, cacık, salata, Arnavut böreği bulunuyor. Gelen hesap ise 3400 Arnavutluk Leki, yani 35 Euro. Bu da Türk Lirası olarak 1259 liraya yakın bir sayıya tekabül ediyor.

Adisyonda yarım kilo kırmızı et, rakı, cacık, salata, Arnavut böreği bulunuyor. Gelen hesap ise 3400 Arnavutluk Leki, yani 35 Euro. Bu da Türk Lirası olarak 1259 liraya yakın bir sayıya tekabül ediyor.

Peki diğer kullanıcılar ne diyorlar bu duruma?

Peki diğer kullanıcılar ne diyorlar bu duruma?
twitter.com
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Türkiye'de ise daha büyük sayılarla karşılaşmak mümkün tabii...

Türkiye'de ise daha büyük sayılarla karşılaşmak mümkün tabii...

Türkiye'deki örnek adisyonlara buradan göz atabilirsiniz:

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