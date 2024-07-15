'Baba Gömleği' Giyerek Boy Gösteren Henry Cavill ve Sevgilisinin Mutlu Aile Pozu Dillere Fena Düştü

2021 yılından bu yana birlikte oldukları bilinen Henry Cavill ve Natalie Viscuso, geçtiğimiz Nisan ayında bebek beklediklerini söylemişlerdi. Şimdi ise karnı belirginleşen Natalie ve 'baba gömleği' ile boy gösteren Henry Cavill'in tatlı mı tatlı aile pozları dillere fena düştü.