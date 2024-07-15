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'Baba Gömleği' Giyerek Boy Gösteren Henry Cavill ve Sevgilisinin Mutlu Aile Pozu Dillere Fena Düştü

'Baba Gömleği' Giyerek Boy Gösteren Henry Cavill ve Sevgilisinin Mutlu Aile Pozu Dillere Fena Düştü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 21:38

2021 yılından bu yana birlikte oldukları bilinen Henry Cavill ve Natalie Viscuso, geçtiğimiz Nisan ayında bebek beklediklerini söylemişlerdi. Şimdi ise karnı belirginleşen Natalie ve 'baba gömleği' ile boy gösteren Henry Cavill'in tatlı mı tatlı aile pozları dillere fena düştü.

Kaynak: https://x.com/meluwayne/status/181284...
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Yakışıklılığıyla adeta gönüllerde taht kurmuş Henry Cavill'i artık birçoğumuz tanıyoruz.

Yakışıklılığıyla adeta gönüllerde taht kurmuş Henry Cavill'i artık birçoğumuz tanıyoruz.

Eğer yakışıklı aktörü takip ediyorsanız 2021 yılından beri beraber olduğu sevgilisi Natalie Viscuso'yu da görmüşsünüzdür.

Eğer yakışıklı aktörü takip ediyorsanız 2021 yılından beri beraber olduğu sevgilisi Natalie Viscuso'yu da görmüşsünüzdür.

İkili hali hazırda birlikteyken şimdi de yeni fotoğraflarıyla gündeme geldiler! 15 Nisan'da bebek beklediklerini söyleyen çiftin tatlı mı tatlı hallerine birbirinden farklı yorum geldi.

İkili hali hazırda birlikteyken şimdi de yeni fotoğraflarıyla gündeme geldiler! 15 Nisan'da bebek beklediklerini söyleyen çiftin tatlı mı tatlı hallerine birbirinden farklı yorum geldi.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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Emre Koşar

Ben hamileyim, şiştim, hormonlarım zaten anormal. Bundan sonra böyle giyineceksin bi de beni kıskançlık krizlerine sokma. Evlenene kadar karizmatik ol, evlen... Devamını Gör