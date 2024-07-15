Cem Yılmaz Yalanlıyor Birileri Yayıyor: Yalandığı Paylaşım Yarım Milyon Paylaşım Aldı

Cem Yılmaz, 2019 yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nde söylediği iddia edilen bir cümleyle medyanın hedefi olmuştu. 2022'de bu sözü söylemediğine dair açıklama yapsa da bugün de bu söz başka sosyal medya hesapları tarafından yayılmaya devam ediyor.