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Cem Yılmaz Yalanlıyor Birileri Yayıyor: Yalandığı Paylaşım Yarım Milyon Paylaşım Aldı

Cem Yılmaz Yalanlıyor Birileri Yayıyor: Yalandığı Paylaşım Yarım Milyon Paylaşım Aldı

Cem Yılmaz 15 Temmuz
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 17:52

Cem Yılmaz, 2019 yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nde söylediği iddia edilen bir cümleyle medyanın hedefi olmuştu. 2022'de bu sözü söylemediğine dair açıklama yapsa da bugün de bu söz başka sosyal medya hesapları tarafından yayılmaya devam ediyor.

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Cem Yılmaz son dönemlerin en çok konuşulan komedyenlerinden ve medya figürlerinden bir tanesi. Kendisi, hem özel hayatıyla hem de başarısıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Cem Yılmaz son dönemlerin en çok konuşulan komedyenlerinden ve medya figürlerinden bir tanesi. Kendisi, hem özel hayatıyla hem de başarısıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Hatırlarsanız Cem Yılmaz, 2019 yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nde söylediği iddia edilen bir cümleyle medyanın hedefi olmuştu.

Hatırlarsanız Cem Yılmaz, 2019 yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nde söylediği iddia edilen bir cümleyle medyanın hedefi olmuştu.

Tepkilerin üzerine Cem Yılmaz açıklama yapıp bu durumu açıklığa kavuşturmuştu. Fakat...

Tepkilerin üzerine Cem Yılmaz açıklama yapıp bu durumu açıklığa kavuşturmuştu. Fakat...

Geçen sene olduğu gibi bu sene de Cem Yılmaz'ın söylemediği bu cümle gündeme geldi.

Geçen sene olduğu gibi bu sene de Cem Yılmaz'ın söylemediği bu cümle gündeme geldi.
twitter.com

Bu durum akıllara Cem Yılmaz'ın 2022 yılında yaptığı bu açıklamasını getirdi.👇

Bu durum akıllara Cem Yılmaz'ın 2022 yılında yaptığı bu açıklamasını getirdi.👇
twitter.com
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