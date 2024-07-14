Komplo Teorisyenleri Buraya: Suikastçilerin Birçoğu Neden 3 Tane İsme Sahip?

Donald Trump'ın suikastçisinin Thomas Matthew Crooks olduğu öğrenildikten sonra komplo teorisyenleri toplandı ve 'Çoğu suikastçi neden 3 isimli?' sorusunu sordu. Biz de bu içeriğimzide 3 tane isme sahip suikastçileri listeledik.

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