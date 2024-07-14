Komplo Teorisyenleri Buraya: Suikastçilerin Birçoğu Neden 3 Tane İsme Sahip?
Komplo Teorisyenleri Buraya: Suikastçilerin Birçoğu Neden 3 Tane İsme Sahip?
Donald Trump'ın suikastçisinin Thomas Matthew Crooks olduğu öğrenildikten sonra komplo teorisyenleri toplandı ve 'Çoğu suikastçi neden 3 isimli?' sorusunu sordu. Biz de bu içeriğimzide 3 tane isme sahip suikastçileri listeledik.
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Donald Trump'ın suikast teşebbüsünden sonra tüm dünya suikastçileri konuşuyor.
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Donald Trump'ın suikastçisinin Thomas Matthew Crooks olduğu öğrenildikten sonra komplo teorisyenleri toplandı ve 'Çoğu suikastçi neden 3 isimli?' sorusunu sordu.
İsterseniz diğer 'üç isimli' suikastçilere beraber bakalım: John Wilkes Booth
Lee Harvey Oswald
James Early Ray
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Mark David Chapman
John Hinckley Jr.
Sara Jane Moore
jared Lee Loughner
Richard Paul Pavlick
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Charles Julius Guiteau
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