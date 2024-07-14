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Komplo Teorisyenleri Buraya: Suikastçilerin Birçoğu Neden 3 Tane İsme Sahip?

Komplo Teorisyenleri Buraya: Suikastçilerin Birçoğu Neden 3 Tane İsme Sahip?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 17:17

Donald Trump'ın suikastçisinin Thomas Matthew Crooks olduğu öğrenildikten sonra komplo teorisyenleri toplandı ve 'Çoğu suikastçi neden 3 isimli?' sorusunu sordu. Biz de bu içeriğimzide 3 tane isme sahip suikastçileri listeledik.

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Donald Trump'ın suikast teşebbüsünden sonra tüm dünya suikastçileri konuşuyor.

Donald Trump'ın suikast teşebbüsünden sonra tüm dünya suikastçileri konuşuyor.

Donald Trump'ın suikastçisinin Thomas Matthew Crooks olduğu öğrenildikten sonra komplo teorisyenleri toplandı ve 'Çoğu suikastçi neden 3 isimli?' sorusunu sordu.

Donald Trump'ın suikastçisinin Thomas Matthew Crooks olduğu öğrenildikten sonra komplo teorisyenleri toplandı ve 'Çoğu suikastçi neden 3 isimli?' sorusunu sordu.

İsterseniz diğer 'üç isimli' suikastçilere beraber bakalım: John Wilkes Booth

İsterseniz diğer 'üç isimli' suikastçilere beraber bakalım: John Wilkes Booth

Başkan Abraham Lincoln'ü öldürdü.

Lee Harvey Oswald

Lee Harvey Oswald

Başkan John F. Kennedy'yi öldürdü.

James Early Ray

James Early Ray

Martin Luther King Jr.'ı öldürdü.

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Mark David Chapman

Mark David Chapman

John Lennon'ı öldürdü.

John Hinckley Jr.

John Hinckley Jr.

Başkan Ronald Reagan'a suikast girişiminde bulundu.

Sara Jane Moore

Sara Jane Moore

Başkan Gerald Ford'a suikast girişiminde bulundu.

jared Lee Loughner

jared Lee Loughner

Richard Paul Pavlick

Richard Paul Pavlick

Başkan John F. Kennedy'yi öldürmeyi planladı.

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Charles Julius Guiteau

Charles Julius Guiteau

Başkan James A. Garfield'ı öldürdü.

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