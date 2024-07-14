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Goygoy
Donald Trump'a Yapılan Suikast Teşebbüsü Küresel Ölçekte Goygoy Malzemesi Oldu

Donald Trump'a Yapılan Suikast Teşebbüsü Küresel Ölçekte Goygoy Malzemesi Oldu

Donald Trump
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 15:44 Son Güncelleme: 14.07.2024 - 15:49

Pensilvanya'da suikaste uğrayan Donald Trump dünya çapında en çok konuşulan isimlerden bir tanesi oldu. Hem güvenlik önlemleri hem de Trump'ın sağ kurtulması globalde de goygoy malzemesi oldu.

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Pensilvanya'da suikaste uğrayan Donald Trump dünya çapında en çok konuşulan isimlerden bir tanesi oldu.

Pensilvanya'da suikaste uğrayan Donald Trump dünya çapında en çok konuşulan isimlerden bir tanesi oldu.

Trump için alınan güvenlik önlemleri, globalde de alay konusu oldu.

Trump için alınan güvenlik önlemleri, globalde de alay konusu oldu.

Gelin isterseniz önce 'Donald Gogh' tablosuyla başlayalım👇

"Trump'ın güvenlik şefi bu geceki UFC maçına gitmek istediğini öğrenince:"

"Donald Trump'ın güvenlikler:"

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'Iskaladın!'

'Iskaladın!'

'Sadece kulağına sıkabildin'

'Sadece kulağına sıkabildin'

'Trump'a ateş eden kişi'

'Trump'a ateş eden kişi'

Belçikalı futbolcu Lukaku son turnuvada kaçırdığı gollerle saç baş yoldurmuştu.

'Ne demek ıskaladılar?'

'Ne demek ıskaladılar?'
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'Trump, Simpsonları haksız çıkardı!'

'Trump, Simpsonları haksız çıkardı!'
twitter.com

"Burada kulak delme işlemi yapmıyoruz..."

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"Yerli adam, inanılmaz derece dokunulmaz."

"Yerli adam, inanılmaz derece dokunulmaz."

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