Donald Trump'a Yapılan Suikast Teşebbüsü Küresel Ölçekte Goygoy Malzemesi Oldu
Donald Trump'a Yapılan Suikast Teşebbüsü Küresel Ölçekte Goygoy Malzemesi Oldu
Pensilvanya'da suikaste uğrayan Donald Trump dünya çapında en çok konuşulan isimlerden bir tanesi oldu. Hem güvenlik önlemleri hem de Trump'ın sağ kurtulması globalde de goygoy malzemesi oldu.
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Pensilvanya'da suikaste uğrayan Donald Trump dünya çapında en çok konuşulan isimlerden bir tanesi oldu.
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Trump için alınan güvenlik önlemleri, globalde de alay konusu oldu.
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'Iskaladın!'
'Sadece kulağına sıkabildin'
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'Trump, Simpsonları haksız çıkardı!'
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"Yerli adam, inanılmaz derece dokunulmaz."
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