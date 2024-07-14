Cahit Arf'ın 1958'de Erzurum'da Yaptığı Sunum, Cumhuriyetin Yıllar İçindeki Değişimini Gözler Önüne Serdi

Cahit Arf, matematiğe olan ilgisi ve katkılarıyla tanınan, Türkiye'nin en önemli bilim insanlarından bir tanesi. Arf, 'Makine Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir?' sunumunda bilimsel zekasını bir kez daha kanıtlamıştı. Arf, bu eserinde insan beyninin karmaşık yapısıyla birlikte algoritmaların etik sınırlarını anlatmıştı. 1958 yılında Erzurum'da yaptığı bu sunum, cumhuriyetin ve toplumun yıllar içindeki değişimini gözler önüne serdi.