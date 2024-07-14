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Cahit Arf'ın 1958'de Erzurum'da Yaptığı Sunum, Cumhuriyetin Yıllar İçindeki Değişimini Gözler Önüne Serdi

Cahit Arf'ın 1958'de Erzurum'da Yaptığı Sunum, Cumhuriyetin Yıllar İçindeki Değişimini Gözler Önüne Serdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 12:19

Cahit Arf, matematiğe olan ilgisi ve katkılarıyla tanınan, Türkiye'nin en önemli bilim insanlarından bir tanesi. Arf, 'Makine Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir?' sunumunda bilimsel zekasını bir kez daha kanıtlamıştı. Arf, bu eserinde insan beyninin karmaşık yapısıyla birlikte algoritmaların etik sınırlarını anlatmıştı. 1958 yılında Erzurum'da yaptığı bu sunum, cumhuriyetin ve toplumun yıllar içindeki değişimini gözler önüne serdi.

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Cahit Arf, matematiğe olan ilgisi ve katkılarıyla tanınan, Türkiye'nin en önemli bilim insanlarından biri. 11 Ekim 1910'da Selanik'te doğmuş, hayatını matematiğe adamış bir deha. Hani matematik derslerinde duyduğumuz "Arf değişmezi" ve "Arf kapanışları" var ya, işte onların mucidi.

Cahit Arf, matematiğe olan ilgisi ve katkılarıyla tanınan, Türkiye'nin en önemli bilim insanlarından biri. 11 Ekim 1910'da Selanik'te doğmuş, hayatını matematiğe adamış bir deha. Hani matematik derslerinde duyduğumuz "Arf değişmezi" ve "Arf kapanışları" var ya, işte onların mucidi.

Arf, 'Makine Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir?' sunumunda bilimsel zekasını bir kez daha kanıtlamıştı. Arf, bu eserinde insan beyninin karmaşık yapısıyla birlikte algoritmaların etik sınırlarını anlatmıştı.

Arf, 'Makine Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir?' sunumunda bilimsel zekasını bir kez daha kanıtlamıştı. Arf, bu eserinde insan beyninin karmaşık yapısıyla birlikte algoritmaların etik sınırlarını anlatmıştı.

Yaptığı bu sunumla akıllara kazanan Arf'ın o döneme ait sunum belgesini bir kullanıcı bu şekilde paylaştı...

Yaptığı bu sunumla akıllara kazanan Arf'ın o döneme ait sunum belgesini bir kullanıcı bu şekilde paylaştı...
twitter.com

Başka bir kullanıcı ise bu gönderiyi alıntılayarak bilimselliğin ve toplumun yıllar içinde nasıl evrimleştiğine dair bir tespitte bulundu.

Başka bir kullanıcı ise bu gönderiyi alıntılayarak bilimselliğin ve toplumun yıllar içinde nasıl evrimleştiğine dair bir tespitte bulundu.
twitter.com

Toplumun genel olarak yıllar içinde geriyi gittiğini fark eden kullanıcılar ise yorumlarını esirgemedi👇

Toplumun genel olarak yıllar içinde geriyi gittiğini fark eden kullanıcılar ise yorumlarını esirgemedi👇
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