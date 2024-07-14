Sosyal Medyada Paylaştıkları Bi' Garip Fotoğraflarla Gerçeklik Algımızı Yerle Yeksan Eden İlginç Kişiler

Instagram, X (Twitter), Snapchat gibi uygulamalar milyonlarca kişinin tercih ettiği uygulamalardan bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz ki bu uygulamalarda paylaştığımız fotoğrafların üzerinde bir kısmımız oynama yapıyoruz. Fakat birazdan göreceğiniz kişiler, fotoğraflarda o kadar oynama yapmışlar ki görenler tam anlamıyla gerçeklik algısını yitiriyor.

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