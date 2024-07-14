Sosyal Medyada Paylaştıkları Bi' Garip Fotoğraflarla Gerçeklik Algımızı Yerle Yeksan Eden İlginç Kişiler
Sosyal Medyada Paylaştıkları Bi' Garip Fotoğraflarla Gerçeklik Algımızı Yerle Yeksan Eden İlginç Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Instagram, X (Twitter), Snapchat gibi uygulamalar milyonlarca kişinin tercih ettiği uygulamalardan bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz ki bu uygulamalarda paylaştığımız fotoğrafların üzerinde bir kısmımız oynama yapıyoruz. Fakat birazdan göreceğiniz kişiler, fotoğraflarda o kadar oynama yapmışlar ki görenler tam anlamıyla gerçeklik algısını yitiriyor.
Buyrun...
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1. İlk olarak bu pek bi' photoshoplu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
2. Makyaj ve filtreler insanı inanılmaz derecede değiştirebiliyor.
3. "O kadar photoshop yapmış kı kafası küçücük kalmış..."
4. Bu geceki kabusumuz belli oldu!
5. Jolie'nin güzelliğine laf yok fakat...
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6. Benim anatomi bilgisi.
7. 'Kabus gibi...'
8. Bunun gerçek olabilmek ihtimali var mı sence?
9. Bu nedir ablam ya?
10. Yok artık!
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11. Kris Jenner!
12. Çizgi film karakteri gibi...
13. 👇
14. 'En azından photoshop yaptıklarını saklamamışlar!'
15. Haftaya görüşmek üzere...👋
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