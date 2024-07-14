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Sosyal Medyada Paylaştıkları Bi' Garip Fotoğraflarla Gerçeklik Algımızı Yerle Yeksan Eden İlginç Kişiler

Sosyal Medyada Paylaştıkları Bi' Garip Fotoğraflarla Gerçeklik Algımızı Yerle Yeksan Eden İlginç Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 11:18

Instagram, X (Twitter), Snapchat gibi uygulamalar milyonlarca kişinin tercih ettiği uygulamalardan bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz ki bu uygulamalarda paylaştığımız fotoğrafların üzerinde bir kısmımız oynama yapıyoruz. Fakat birazdan göreceğiniz kişiler, fotoğraflarda o kadar oynama yapmışlar ki görenler tam anlamıyla gerçeklik algısını yitiriyor.

Buyrun...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

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1. İlk olarak bu pek bi' photoshoplu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu pek bi' photoshoplu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. Makyaj ve filtreler insanı inanılmaz derecede değiştirebiliyor.

2. Makyaj ve filtreler insanı inanılmaz derecede değiştirebiliyor.

3. "O kadar photoshop yapmış kı kafası küçücük kalmış..."

3. "O kadar photoshop yapmış kı kafası küçücük kalmış..."

4. Bu geceki kabusumuz belli oldu!

4. Bu geceki kabusumuz belli oldu!

5. Jolie'nin güzelliğine laf yok fakat...

5. Jolie'nin güzelliğine laf yok fakat...
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6. Benim anatomi bilgisi.

6. Benim anatomi bilgisi.

7. 'Kabus gibi...'

7. 'Kabus gibi...'

8. Bunun gerçek olabilmek ihtimali var mı sence?

8. Bunun gerçek olabilmek ihtimali var mı sence?

9. Bu nedir ablam ya?

9. Bu nedir ablam ya?

10. Yok artık!

10. Yok artık!
10. Yok artık!
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11. Kris Jenner!

11. Kris Jenner!
11. Kris Jenner!

12. Çizgi film karakteri gibi...

12. Çizgi film karakteri gibi...

13. 👇

13. 👇
13. 👇

14. 'En azından photoshop yaptıklarını saklamamışlar!'

14. 'En azından photoshop yaptıklarını saklamamışlar!'

15. Haftaya görüşmek üzere...👋

15. Haftaya görüşmek üzere...👋
15. Haftaya görüşmek üzere...👋

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