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Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Acayip Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Acayip Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 09:52

Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. Gerçekten kabus gibi bir çalışma olmuş.

2. Gerçekten kabus gibi bir çalışma olmuş.

3. Nasıl yani?

3. Nasıl yani?
3. Nasıl yani?

4. "O bacak ne?"

4. "O bacak ne?"

5. Röportaj vs Sosyal Medya

5. Röportaj vs Sosyal Medya
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6. Başlangıç seviyesi bir anatomi bilgisi herkese lazım.

6. Başlangıç seviyesi bir anatomi bilgisi herkese lazım.

7. Yok artık!

7. Yok artık!

8. "Bu geceki kabusum belli oldu..."

8. "Bu geceki kabusum belli oldu..."

9. Sebebi neydi ki?

9. Sebebi neydi ki?

10. "Madison Beer'ı kopyalayan kadın"

10. "Madison Beer'ı kopyalayan kadın"
10. "Madison Beer'ı kopyalayan kadın"
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11. "Bu nedir yahu?"

11. "Bu nedir yahu?"

12. "Kandırıldık resmen."

12. "Kandırıldık resmen."

13. "Hepimizin bildiği o isim."

13. "Hepimizin bildiği o isim."

14. 👇

14. 👇
14. 👇

15. Haftaya görüşmek üzere...

15. Haftaya görüşmek üzere...

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