Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Acayip Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Acayip Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
2. Gerçekten kabus gibi bir çalışma olmuş.
3. Nasıl yani?
4. "O bacak ne?"
5. Röportaj vs Sosyal Medya
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6. Başlangıç seviyesi bir anatomi bilgisi herkese lazım.
7. Yok artık!
8. "Bu geceki kabusum belli oldu..."
9. Sebebi neydi ki?
10. "Madison Beer'ı kopyalayan kadın"
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11. "Bu nedir yahu?"
12. "Kandırıldık resmen."
13. "Hepimizin bildiği o isim."
14. 👇
15. Haftaya görüşmek üzere...
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