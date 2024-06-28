Alev Aldı Buralar! Hem Yakışıklılığıyla Hem de Başarısıyla Gönüllerde Taht Kuran Barış Alper Yılmaz!
Alev Aldı Buralar! Hem Yakışıklılığıyla Hem de Başarısıyla Gönüllerde Taht Kuran Barış Alper Yılmaz!
Barış Alper Yılmaz, Hem başarısıyla hem de yakışıklılığıyla kısa sürede birçoğumuzun gözdesi olmayı başardı. Gelin isterseniz yakışıklılığıyla ortalığı cayır cayır yakan Barış Alper Yılmaz'a beraber bakalım👇
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Barış Alper Yılmaz, son zamanların en çok konuşulan futbolcularından bir tanesi. Hem başarısıyla hem de yakışıklılığıyla kısa sürede birçoğumuzun gözdesi olmayı başardı.
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23 Mayıs 2000 doğumlu 23 yaşındaki Rizeli oyuncu, Galatasaray'daki başarısıyla da sık sık adından söz ettiriyor.
Karizmatik duruşunun yanı sıra yorulmak bilmeyen dinamiğiyle de dikkat çeken futbolcunun boyu ise tam tamına 186 cm!
Kariyeri boyunca sağ kanat pozisyonunda yer alan Yılmaz, 2011 yılında Rize İl Özel İdarespor altyapısına girerek futbol kariyerinin ilk adımlarını atmaya başladı.
2017 yılında 3. Lig takımlarından Ankara Demirspor'a transfer olduktan sonra 2021'de bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.
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Yılmaz hakkında geçtiğimiz aylarda Melisa Döngel ile de bazı aşk iddiaları da ortaya atılmıştı. O dönemde de sık sık gündeme gelen ikili epey bi' konuşulmuştu.
Barış Alper'in bundan öncesinde de ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile birlikte olduğu iddia edilmişti.
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