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Fenerbahçe'nin Hollandalı Futbolcusu Jayden Oosterwolde Galatasaray'a Transfer Olacağı İddialarına Gülüp Geçti

Fenerbahçe'nin Hollandalı Futbolcusu Jayden Oosterwolde Galatasaray'a Transfer Olacağı İddialarına Gülüp Geçti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 21:08

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezona damga vuran Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, hakkında ortaya atılan transfer iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla cevap veridi.

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Transfer tahtasının açılmasına sayılı günler kala, sürpriz bir transfer haberi gündeme bomba gibi düştü.

Transfer tahtasının açılmasına sayılı günler kala, sürpriz bir transfer haberi gündeme bomba gibi düştü.

Gazeteci Oğulcan Çoksayar, Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Oosterwolde'nin Galatasaray'la görüştüğünü aktardı.

Gazeteci Oğulcan Çoksayar, Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Oosterwolde'nin Galatasaray'la görüştüğünü aktardı.

İddianın sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından Oosterwolde'den jet hızında bir cevap geldi. Hollandalı, Instagram hesabından paylaşımda bulunarak "asla" dedi.

İddianın sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından Oosterwolde'den jet hızında bir cevap geldi. Hollandalı, Instagram hesabından paylaşımda bulunarak "asla" dedi.

23 yaşındaki sol bek, bu ifadesinin ardından da 1-0'lık Galatasaray derbisindeki bir fotoğrafını paylaştı.

23 yaşındaki sol bek, bu ifadesinin ardından da 1-0'lık Galatasaray derbisindeki bir fotoğrafını paylaştı.
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