Sevinen de Var Sinirlenen de! Ozan Tufan'ın Trabzonspor Forması Giyecek Olmasına Gelen Yorumlar
Sevinen de Var Sinirlenen de! Ozan Tufan'ın Trabzonspor Forması Giyecek Olmasına Gelen Yorumlar
İki yıl önce Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, Trabzonspor ile anlaştı. Yağız Sabuncuoğlu, 29 yaşındaki orta sahanın bordo-mavili ekiple 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu. Sürpriz transfer haberi, futbolseverlerde şaşkınlık yarattı.
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Türkiye'de transfer sezonunun resmi olarak başlamasına sayılı günler kala Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi.
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Bordo-mavililer, 7 sezon Fenerbahçe forması giyen şu anda da Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen Ozan Tufan'ı kadrosuna kattı.
Yağız Sabuncuoğlu, Karadeniz ekibinin bu transfer için Hull City'e 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini aktardı.
Sürpriz gelişmeye gelen yorumlar 👇
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