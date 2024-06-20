Çok Acı Çekmiş: Maxi Lopez'i Aldatan Mauro Icardi'nin Eşi Wanda Nara'dan Şaşkınlık Yaratacak Sözler
Çok Acı Çekmiş: Maxi Lopez'i Aldatan Mauro Icardi'nin Eşi Wanda Nara'dan Şaşkınlık Yaratacak Sözler
Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile birlikte ülkesindeki bir program yaşantılarına dair konuştu. Çift, ilişkilerine yönelik çarpıcı itiraflarda bulundu.(Akif Gökay)
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Süper Lig'e ayak bastığından bu yana Galatasaraylı taraftarların takımdaki en sevdiği isimlerin başında gelen Mauro Icardi, ailesiyle birlikte tatil için ülkesi Arjantin'e döndü.
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Yıldız isim, eşi Wanda Nara'yla beraber Se Extrana a la Nona adlı programa konuk oldu.
Nara, programda eski eşi Maxi Lopez hakkında sürpriz bir itirafta bulundu.
37 yaşındaki model, Icardi ile ilişkiye başladıktan sonra iyi hissetmediğini "Mauro hep çok rahattı ama ben değildim. Çok acı çektim, geceleri yatağa ağlayarak girerdim ve 'Umarım Maxi Lopez birine aşık olur' derdim." diyerek anlattı.
Nara, Icardi'nin kendisine destek olduğunu da "Mauro da bana 'Aptal mısın? O şu anda çok mutlu olmalı, parti yapıyordur sonuçta bekar' derdi." sözleriyle ifade etti.
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İkili, son olarak gelecek sezon da kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam edeceklerini “Gelecek sezon Galatasaray’da kalıyoruz, sonrasına bakacağız ama şu an için Galatasaray’dayım.” sözleriyle duyurdu.
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