Çok Acı Çekmiş: Maxi Lopez'i Aldatan Mauro Icardi'nin Eşi Wanda Nara'dan Şaşkınlık Yaratacak Sözler

Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile birlikte ülkesindeki bir program yaşantılarına dair konuştu. Çift, ilişkilerine yönelik çarpıcı itiraflarda bulundu.(Akif Gökay)