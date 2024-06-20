Fenerbahçe'nin Teklifini Reddedip Galatasaray ile Anlaşan Michy Batshuayi'ye Gelen Tepkiler
Fenerbahçe'nin Teklifini Reddedip Galatasaray ile Anlaşan Michy Batshuayi'ye Gelen Tepkiler
Transfer sezonunun başlamasına dört gün kala kulüplerde hareketlilik başladı. Bir yandan devam eden EURO 2024 heyecanla takip edilirken Süper Lig ekipleri de çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi ile masaya oturduğu belirtildi. Belçikalı forvetin kararı, sosyal medyada gündem oldu.
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2022-2023 sezonun başında bu yana Fenerbahçe forması giyen Batshuayi'nin sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi sona erdi.
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Belçikalı golcü, takımının sunduğu yeni teklifi kabul etmedi. Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'den önce Beşiktaş formasıda giyen 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile anlaştığını aktardı.
Tecrübeli oyuncunun kararı, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
İşte Batshuayi'ye gelen yorumlar 👇
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