Fenerbahçe'nin Teklifini Reddedip Galatasaray ile Anlaşan Michy Batshuayi'ye Gelen Tepkiler

Transfer sezonunun başlamasına dört gün kala kulüplerde hareketlilik başladı. Bir yandan devam eden EURO 2024 heyecanla takip edilirken Süper Lig ekipleri de çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi ile masaya oturduğu belirtildi. Belçikalı forvetin kararı, sosyal medyada gündem oldu.