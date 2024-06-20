Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe , Galatasaray
Fenerbahçe'nin Teklifini Reddedip Galatasaray ile Anlaşan Michy Batshuayi'ye Gelen Tepkiler

Fenerbahçe'nin Teklifini Reddedip Galatasaray ile Anlaşan Michy Batshuayi'ye Gelen Tepkiler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 20:32

Transfer sezonunun başlamasına dört gün kala kulüplerde hareketlilik başladı. Bir yandan devam eden EURO 2024 heyecanla takip edilirken Süper Lig ekipleri de çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi ile masaya oturduğu belirtildi. Belçikalı forvetin kararı, sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2022-2023 sezonun başında bu yana Fenerbahçe forması giyen Batshuayi'nin sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi sona erdi.

2022-2023 sezonun başında bu yana Fenerbahçe forması giyen Batshuayi'nin sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi sona erdi.

Belçikalı golcü, takımının sunduğu yeni teklifi kabul etmedi. Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'den önce Beşiktaş formasıda giyen 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile anlaştığını aktardı.

Belçikalı golcü, takımının sunduğu yeni teklifi kabul etmedi. Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'den önce Beşiktaş formasıda giyen 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile anlaştığını aktardı.

Detaylar burada 👇

Tecrübeli oyuncunun kararı, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Tecrübeli oyuncunun kararı, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

İşte Batshuayi'ye gelen yorumlar 👇

İşte Batshuayi'ye gelen yorumlar 👇
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
7
5
2
2
2
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın