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Yine Hayran Kaldık: Arda Güler Gürcistan Maçından Önce Hastalığı Yenen Küçük Bir Taraftarı Mutlu Etmiş

Yine Hayran Kaldık: Arda Güler Gürcistan Maçından Önce Hastalığı Yenen Küçük Bir Taraftarı Mutlu Etmiş

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 17:51

Gürcistan maçında attığı golle tüm dünyanın gündemine oturan yıldız futbolcumuz Arda Güler’in, karşılaşmanın birkaç gün öncesinde büyük bir hastalığı yenen 10 yaşındaki Ares’e moral verdiği görüntüler ortaya çıktı.

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Yılda milyonda 2-4 kişiye tanısı konulan ciddi kan hastalığı aplastik anemi hastalığına yakalanan 10 yaşındaki Ares, tedavi olabilmesi için gereken uygun kök hücreyi 1,5 yıldır arıyordu.

Yılda milyonda 2-4 kişiye tanısı konulan ciddi kan hastalığı aplastik anemi hastalığına yakalanan 10 yaşındaki Ares, tedavi olabilmesi için gereken uygun kök hücreyi 1,5 yıldır arıyordu.

İstanbul’da iki nakil yapılmasının ardından büyük bir savaş vererek hastalığına karşı galip gelen 10 yaşındaki Ares’e, Avrupa Şampiyonası Türkiye - Gürcistan maçının öncesinde ise büyük bir hediye geldi.

İstanbul’da iki nakil yapılmasının ardından büyük bir savaş vererek hastalığına karşı galip gelen 10 yaşındaki Ares’e, Avrupa Şampiyonası Türkiye - Gürcistan maçının öncesinde ise büyük bir hediye geldi.

Maçın 65. dakikasında attığı muhteşem golle A Milli Takımı 2-1 öne geçiren Real Madrid’in yıldızı Arda Güler, gelen galibiyetle Türkiye’ye verdiği moral gibi büyük bir hastalığı yenen Ares’e de moral verdiği ortaya çıktı.

Maçın 65. dakikasında attığı muhteşem golle A Milli Takımı 2-1 öne geçiren Real Madrid’in yıldızı Arda Güler, gelen galibiyetle Türkiye’ye verdiği moral gibi büyük bir hastalığı yenen Ares’e de moral verdiği ortaya çıktı.

Ares, annesi Selen Çobanoğlu’nun aracılığıyla telefondan görüntülü olarak Arda’ya bağlandı.

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