Galatasaray Yeni Golcüsünü Fenerbahçe'de Buldu! Batshuayi Sarı-Kırmızılı Formayı Giymeye Hazırlanıyor
Galatasaray Yeni Golcüsünü Fenerbahçe'de Buldu! Batshuayi Sarı-Kırmızılı Formayı Giymeye Hazırlanıyor
24 Haziran'da açılacak yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinin nasıl bir politika izleyeceği merakla beklenirken Galatasaray'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukta noktalayan sarı-kırmızılılar, yeni golcüsünü ezeli rakibi Fenerbahçe'de buldu.
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İsmail Kartal'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevini Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı esmeye başladı.
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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sözleşmesi sonra eren Michy Batshuayi, kulübünün yeni teklifini reddetti.
Sabuncuoğlu, Galatasaray'ın Belçikalı golcü ile her konuda anlaştığını duyurdu.
30 yaşındaki futbolcu, Paris'te sarı-kırmızılı kulüp için sağlık kontrolünden geçtikten sonra üç yıllık sözleşmeye imza atacak.
30 yaşındaki forvet, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro maaş kazanacak ve 3 milyon euro da imza parası alacak.
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Fenerbahçe'nin Batshuayi’ye yeni teklifi ise şu şekildeydi: 3 yıllık sözleşme, 1 milyon euro imza parası, 3 milyon euro yıllık ücret.
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