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Galatasaray Yeni Golcüsünü Fenerbahçe'de Buldu! Batshuayi Sarı-Kırmızılı Formayı Giymeye Hazırlanıyor

Galatasaray Yeni Golcüsünü Fenerbahçe'de Buldu! Batshuayi Sarı-Kırmızılı Formayı Giymeye Hazırlanıyor

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 17:17

24 Haziran'da açılacak yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinin nasıl bir politika izleyeceği merakla beklenirken Galatasaray'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukta noktalayan sarı-kırmızılılar, yeni golcüsünü ezeli rakibi Fenerbahçe'de buldu.

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İsmail Kartal'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevini Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı esmeye başladı.

İsmail Kartal'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevini Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı esmeye başladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sözleşmesi sonra eren Michy Batshuayi, kulübünün yeni teklifini reddetti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sözleşmesi sonra eren Michy Batshuayi, kulübünün yeni teklifini reddetti.

Sabuncuoğlu, Galatasaray'ın Belçikalı golcü ile her konuda anlaştığını duyurdu.

Sabuncuoğlu, Galatasaray'ın Belçikalı golcü ile her konuda anlaştığını duyurdu.

30 yaşındaki futbolcu, Paris'te sarı-kırmızılı kulüp için sağlık kontrolünden geçtikten sonra üç yıllık sözleşmeye imza atacak.

30 yaşındaki futbolcu, Paris'te sarı-kırmızılı kulüp için sağlık kontrolünden geçtikten sonra üç yıllık sözleşmeye imza atacak.

30 yaşındaki forvet, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro maaş kazanacak ve 3 milyon euro da imza parası alacak.

30 yaşındaki forvet, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro maaş kazanacak ve 3 milyon euro da imza parası alacak.
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Fenerbahçe'nin Batshuayi’ye yeni teklifi ise şu şekildeydi: 3 yıllık sözleşme, 1 milyon euro imza parası, 3 milyon euro yıllık ücret.

Fenerbahçe'nin Batshuayi’ye yeni teklifi ise şu şekildeydi: 3 yıllık sözleşme, 1 milyon euro imza parası, 3 milyon euro yıllık ücret.
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