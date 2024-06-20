Galatasaray Yeni Golcüsünü Fenerbahçe'de Buldu! Batshuayi Sarı-Kırmızılı Formayı Giymeye Hazırlanıyor

24 Haziran'da açılacak yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinin nasıl bir politika izleyeceği merakla beklenirken Galatasaray'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukta noktalayan sarı-kırmızılılar, yeni golcüsünü ezeli rakibi Fenerbahçe'de buldu.