Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'tan Arda Güler ve Semih Kılıçsoy Açıklaması!

'Gösterdiği duruş ve karakter onu buralara getirdi. Bu durum formayı kapmasına da sebep oldu. İstemek çok önemli ama bedelini de ödemek lazım. Arda, sakatlığına ve ilgiye rağmen konsantrasyonunun düşürmeden turnuvaya hazırlandı. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Daha 19 yaşında. Oyun için de inişler ve çıkışlar olabilir. Ekip olarak bu iniş ve çıkışlara hazırlıklıyız. Arda'yı çok fazla anlatmamıza gerek yok. Yeteneği ortada. Onun futbola yaklaşımı da başarıyı getiriyor. Kendini geliştirmeye çalışıyor ve büyük resme bakıyor.'