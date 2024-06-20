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Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'tan Arda Güler ve Semih Kılıçsoy Açıklaması!

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'tan Arda Güler ve Semih Kılıçsoy Açıklaması!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 16:28

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, EURO 2024'teki ilk maçımızda Gürcistan'ı mağlup etmemizin ardından açıklamalarda bulundu. Altıntop, açıklamasında genç yıldızlarımız Arda Güler ve Semih Kılıçsoy'a değindi. 41 yaşındaki eski futbolcu, Semih'in oynamamasından dolayı mutsuz olduğunu belirtti.

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A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmişti.

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmişti.

Galibiyeti getiren goller, Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından gelmişti.

Galibiyeti getiren goller, Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından gelmişti.

Ay-Yıldızlı ekibimizin turnuvaya üç puanla başlamasının ardından TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'tan zafere dair değerlendirmede bulundu.

Ay-Yıldızlı ekibimizin turnuvaya üç puanla başlamasının ardından TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'tan zafere dair değerlendirmede bulundu.

Altıntop, maçın yanı sıra Arda Güler ve Semih Kılıçsoy'a hakkında da konuştu. 👇

Altıntop, maçın yanı sıra Arda Güler ve Semih Kılıçsoy'a hakkında da konuştu. 👇

'Turnuvada maçlar hep ortada gidiyor, 1-2 pozisyon fark yaratıyor. Gürcistan maçında da öyle oldu. Bizim takım olabilmemiz önemli. Saha içinde kompaktız. Yediğimiz golde de herkes topun arkasındaydı. Yediğimiz golde biraz dikkatsizlik vardı. Düzelteceğimiz çok şey var. Bir süreç içindeyiz. Genç bir takım olduğumuzun da altını çiziyoruz. Olumlu şeyler de var. Özgüvenimiz ve cesaretimiz fark yaratacaktır. Günün sonunda haklı bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim.'

"Arda konsantrasyonunun düşürmeden turnuvaya hazırlandı"

"Arda konsantrasyonunun düşürmeden turnuvaya hazırlandı"

'Gösterdiği duruş ve karakter onu buralara getirdi. Bu durum formayı kapmasına da sebep oldu. İstemek çok önemli ama bedelini de ödemek lazım. Arda, sakatlığına ve ilgiye rağmen konsantrasyonunun düşürmeden turnuvaya hazırlandı. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Daha 19 yaşında. Oyun için de inişler ve çıkışlar olabilir. Ekip olarak bu iniş ve çıkışlara hazırlıklıyız. Arda'yı çok fazla anlatmamıza gerek yok. Yeteneği ortada. Onun futbola yaklaşımı da başarıyı getiriyor. Kendini geliştirmeye çalışıyor ve büyük resme bakıyor.'

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"Kulüp, benimle de istişare etti."

"Kulüp, benimle de istişare etti."

'Kulüp, benimle de istişare etti. Yeteneğine inandılar. Orada en önemli kriter başarılı olmak ve kupalar kazanmaktır. Arda'da bu özellikler var. Bugün olmasa yarın kesinlikle o formayı kapacaktır. Toni Kroos, takımdan ayrıldı. Arda, ondan daha iyi işler yapabilecek potansiyele sahip.'

"Semih, oynamamaktan mutsuz"

"Semih, oynamamaktan mutsuz"

'Semih burada olmaktan mutsuz değil, oynamamaktan mutsuz. Oyuncular süre alamadığında mutsuz olabilir. Semih daha 19 yaşında. Belki burada tarihin en fazla gol atan oyuncusu olacak. Daha çok uzun bir yolu var. Enerjisi çok iyi. Onunla özel olarak da ilgileniyoruz.'

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