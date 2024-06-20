Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'tan Arda Güler ve Semih Kılıçsoy Açıklaması!
Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'tan Arda Güler ve Semih Kılıçsoy Açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, EURO 2024'teki ilk maçımızda Gürcistan'ı mağlup etmemizin ardından açıklamalarda bulundu. Altıntop, açıklamasında genç yıldızlarımız Arda Güler ve Semih Kılıçsoy'a değindi. 41 yaşındaki eski futbolcu, Semih'in oynamamasından dolayı mutsuz olduğunu belirtti.
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A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmişti.
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Galibiyeti getiren goller, Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından gelmişti.
Ay-Yıldızlı ekibimizin turnuvaya üç puanla başlamasının ardından TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'tan zafere dair değerlendirmede bulundu.
Altıntop, maçın yanı sıra Arda Güler ve Semih Kılıçsoy'a hakkında da konuştu. 👇
"Arda konsantrasyonunun düşürmeden turnuvaya hazırlandı"
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"Kulüp, benimle de istişare etti."
"Semih, oynamamaktan mutsuz"
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