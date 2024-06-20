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Herkes Bu Golü Konuşuyor! Arda Güler’den Euro 2024 Golüne Gururlandıran Paylaşım

Herkes Bu Golü Konuşuyor! Arda Güler’den Euro 2024 Golüne Gururlandıran Paylaşım

arda güler
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 09:50

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Arda Güler başarısıyla hepimizi gururlandırırken Euro 2024 kapsamında Dortmund’un ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye-Gürcistan maçında da alkışları toplayan bir performans sergiledi. Herkes Arda Güler’in golünü konuşurken kendisinden de bir paylaşım geldi.

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Maçın 65. dakikasında 2. sayıyı kazandıran golü atan Arda Güler hepimizi tek yürek haline getirdi.

Maçın 65. dakikasında 2. sayıyı kazandıran golü atan Arda Güler hepimizi tek yürek haline getirdi.

Gol esnasının editlendiği video paylaşımı ise tüyleri diken diken ederken beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Gol esnasının editlendiği video paylaşımı ise tüyleri diken diken ederken beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o anlar 👇

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