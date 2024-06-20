Herkes Bu Golü Konuşuyor! Arda Güler’den Euro 2024 Golüne Gururlandıran Paylaşım

Arda Güler başarısıyla hepimizi gururlandırırken Euro 2024 kapsamında Dortmund’un ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye-Gürcistan maçında da alkışları toplayan bir performans sergiledi. Herkes Arda Güler’in golünü konuşurken kendisinden de bir paylaşım geldi.
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Maçın 65. dakikasında 2. sayıyı kazandıran golü atan Arda Güler hepimizi tek yürek haline getirdi.
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Gol esnasının editlendiği video paylaşımı ise tüyleri diken diken ederken beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İşte o anlar 👇
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