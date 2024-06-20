Herkes Bu Golü Konuşuyor! Arda Güler’den Euro 2024 Golüne Gururlandıran Paylaşım

Arda Güler başarısıyla hepimizi gururlandırırken Euro 2024 kapsamında Dortmund’un ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye-Gürcistan maçında da alkışları toplayan bir performans sergiledi. Herkes Arda Güler’in golünü konuşurken kendisinden de bir paylaşım geldi.