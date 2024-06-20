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Volkan Demirel Arda Güler’in Euro 2024 Golünü Konuştu: “3 Tane Volkan Demirel Olsa Çıkaramaz”

Volkan Demirel Arda Güler’in Euro 2024 Golünü Konuştu: “3 Tane Volkan Demirel Olsa Çıkaramaz”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 09:17

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Genç yetenek Arda Güler Euro 2024 Türkiye Gürcistan maçında attığı golle dillere pelesenk oldu. Arda Güler’in gururlandıran golüne birçok yorum gelirken biri de Volkan Demirel’den geldi.

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Katıldığı programda Euro 2024 hakkında konuşan Volkan Demirel Arda Güler’in golünün muazzam olduğu söyleyerek futbolcuya övgüler yağdırdı.

Katıldığı programda Euro 2024 hakkında konuşan Volkan Demirel Arda Güler’in golünün muazzam olduğu söyleyerek futbolcuya övgüler yağdırdı.

Ardından ise sunucunun kalede siz olsaydınız sorusu üzerine “Üç tane Volkan Demirel olsa çıkaramaz.” sözlerini kullandı.

Ardından ise sunucunun kalede siz olsaydınız sorusu üzerine “Üç tane Volkan Demirel olsa çıkaramaz.” sözlerini kullandı.

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