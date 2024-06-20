Volkan Demirel Arda Güler’in Euro 2024 Golünü Konuştu: “3 Tane Volkan Demirel Olsa Çıkaramaz”

Telepati Testini İleri Taşıdı: Bir Anne İkizlerinin Önüne İki Nesne Koyup Hangisini Seçeceklerine Test Etti

Bir Kabileyi Ziyaret Eden Türk Gezgin'e Kabile Üyeleri Uyuşturucu Etkisi Olan Bir Meyve İkram Etti