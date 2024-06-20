Volkan Demirel Arda Güler’in Euro 2024 Golünü Konuştu: “3 Tane Volkan Demirel Olsa Çıkaramaz”

Genç yetenek Arda Güler Euro 2024 Türkiye Gürcistan maçında attığı golle dillere pelesenk oldu. Arda Güler’in gururlandıran golüne birçok yorum gelirken biri de Volkan Demirel’den geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Katıldığı programda Euro 2024 hakkında konuşan Volkan Demirel Arda Güler’in golünün muazzam olduğu söyleyerek futbolcuya övgüler yağdırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ardından ise sunucunun kalede siz olsaydınız sorusu üzerine “Üç tane Volkan Demirel olsa çıkaramaz.” sözlerini kullandı.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın