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Arda Güler’in Türkiye-Gürcistan Karşılaşmasındaki Golüne 5 Farklı Dilde Sevinç Anı

Arda Güler’in Türkiye-Gürcistan Karşılaşmasındaki Golüne 5 Farklı Dilde Sevinç Anı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 12:12

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Geçtiğimiz gün Euro 2024 kapsamında Türkiye ve Gürcistan arasında Dortmund’da gerçekleşen maçta A Milli Takımımız rakibini 3-1 skorla yendi. Gol atan isimler arasında gururumuz Arda Güler de yer alıyordu. Genç yeteneğin başarısı sosyal medyayı adeta ele geçirdi.

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Arda Güler’in golü esnasında 5 farklı spikerin heyecanla karışık sevinç anları da sosyal medyanın gündeminde olan videolardan.

Arda Güler’in golü esnasında 5 farklı spikerin heyecanla karışık sevinç anları da sosyal medyanın gündeminde olan videolardan.

Taraftarlar ve oyuncuların sevincine tek yürek olarak spikerlerin de eşlik ettiği görüldü.

Taraftarlar ve oyuncuların sevincine tek yürek olarak spikerlerin de eşlik ettiği görüldü.

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