Arda Güler’in Türkiye-Gürcistan Karşılaşmasındaki Golüne 5 Farklı Dilde Sevinç Anı

Geçtiğimiz gün Euro 2024 kapsamında Türkiye ve Gürcistan arasında Dortmund’da gerçekleşen maçta A Milli Takımımız rakibini 3-1 skorla yendi. Gol atan isimler arasında gururumuz Arda Güler de yer alıyordu. Genç yeteneğin başarısı sosyal medyayı adeta ele geçirdi.
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Arda Güler’in golü esnasında 5 farklı spikerin heyecanla karışık sevinç anları da sosyal medyanın gündeminde olan videolardan.
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Taraftarlar ve oyuncuların sevincine tek yürek olarak spikerlerin de eşlik ettiği görüldü.
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