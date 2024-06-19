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Euro 2024’te Gergin Anlar: Türkiye ve Gürcistan Taraflarının Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı

Euro 2024’te Gergin Anlar: Türkiye ve Gürcistan Taraflarının Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 09:57

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Geçtiğimiz gün Türkiye ile Gürcistan arasında gerçekleşen Euro 2024’te A Milli Takımımız rakibini 3-1 skorla mağlup etti. Maç esnasında tribünlerde de gergin bir hava hakimken maç öncesinde de tartışma yaşandığı anların kayıtları paylaşıldı.

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Türkiye ve Gürcistan taraftarları nasıl başladığı bilinmeyen bir sebepten birbirlerine girdi.

Türkiye ve Gürcistan taraftarları nasıl başladığı bilinmeyen bir sebepten birbirlerine girdi.

O anları diğer taraftarlar cep telefonlarıyla kaydetti.

O anları diğer taraftarlar cep telefonlarıyla kaydetti.

İşte o anlar 👇

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