Euro 2024’te Gergin Anlar: Türkiye ve Gürcistan Taraflarının Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz gün Türkiye ile Gürcistan arasında gerçekleşen Euro 2024’te A Milli Takımımız rakibini 3-1 skorla mağlup etti. Maç esnasında tribünlerde de gergin bir hava hakimken maç öncesinde de tartışma yaşandığı anların kayıtları paylaşıldı.