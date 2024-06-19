Euro 2024’te Gergin Anlar: Türkiye ve Gürcistan Taraflarının Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz gün Türkiye ile Gürcistan arasında gerçekleşen Euro 2024’te A Milli Takımımız rakibini 3-1 skorla mağlup etti. Maç esnasında tribünlerde de gergin bir hava hakimken maç öncesinde de tartışma yaşandığı anların kayıtları paylaşıldı.
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Türkiye ve Gürcistan taraftarları nasıl başladığı bilinmeyen bir sebepten birbirlerine girdi.
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O anları diğer taraftarlar cep telefonlarıyla kaydetti.
İşte o anlar 👇
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