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Mert Müldür’ün Alkışlar Toplayan Golü Esnasında Kız Arkadaşı ve Annesi Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Mert Müldür’ün Alkışlar Toplayan Golü Esnasında Kız Arkadaşı ve Annesi Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 09:28

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Almanya’nın ev sahipliği yaptığı Euro 2024’te geçtiğimiz gün Türkiye ile Gürcistan karşı karşıyaydı. 3-1 skorla Gürcistan’ı mağlup eden milli takımımız gururlarımızın odak noktası oldu. Bu gollerden birini atan isim ise Mert Müldür oldu.

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Mert Müldür’ün kız arkadaşı ve annesi de tribünlerde yerini almış pür dikkat bir şekilde maçı izliyorlardı.

Mert Müldür’ün kız arkadaşı ve annesi de tribünlerde yerini almış pür dikkat bir şekilde maçı izliyorlardı.

Başarılı futbolcunun gol attığı esnada kız arkadaşı ve annesinin tepkisi anbean kaydedilince ortaya duygu dolu anlar çıktı.

Başarılı futbolcunun gol attığı esnada kız arkadaşı ve annesinin tepkisi anbean kaydedilince ortaya duygu dolu anlar çıktı.

İşte o anlar 👇

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