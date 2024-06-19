Mert Müldür’ün Alkışlar Toplayan Golü Esnasında Kız Arkadaşı ve Annesi Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Almanya’nın ev sahipliği yaptığı Euro 2024’te geçtiğimiz gün Türkiye ile Gürcistan karşı karşıyaydı. 3-1 skorla Gürcistan’ı mağlup eden milli takımımız gururlarımızın odak noktası oldu. Bu gollerden birini atan isim ise Mert Müldür oldu.