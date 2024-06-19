Mert Müldür’ün Alkışlar Toplayan Golü Esnasında Kız Arkadaşı ve Annesi Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Almanya’nın ev sahipliği yaptığı Euro 2024’te geçtiğimiz gün Türkiye ile Gürcistan karşı karşıyaydı. 3-1 skorla Gürcistan’ı mağlup eden milli takımımız gururlarımızın odak noktası oldu. Bu gollerden birini atan isim ise Mert Müldür oldu.
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Mert Müldür’ün kız arkadaşı ve annesi de tribünlerde yerini almış pür dikkat bir şekilde maçı izliyorlardı.
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Başarılı futbolcunun gol attığı esnada kız arkadaşı ve annesinin tepkisi anbean kaydedilince ortaya duygu dolu anlar çıktı.
İşte o anlar 👇
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