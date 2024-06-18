Arda Güler, Özkan Öztürk'ün Anlatımıyla Yayınlanan Kendi Golünü İzledi!

Euro 2024'e bu yıl Almanya ev sahipliği yapıyor. Dortmund'da bugün, Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Maç sonucunda ise Türkiye, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
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Bu galibiyetin kazanılmasında önemli katkısı olan futbolcularımızdan birisi de Arda Güler oldu. 65. dakikada attığı efsanevi golüyle taraftarların gönlünü kazandı.
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Değerli futbolcumuz Arda Güler genç yaşında bizlere gurur dolu anlar yaşattı. Ardından değerli spor spikeri Özkan Öztürk ile birlikte, golü attığı dakikaları izledi.
İşte o anlar;
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