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Arda Güler, Özkan Öztürk'ün Anlatımıyla Yayınlanan Kendi Golünü İzledi!

Arda Güler, Özkan Öztürk'ün Anlatımıyla Yayınlanan Kendi Golünü İzledi!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 23:26

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Euro 2024'e bu yıl Almanya ev sahipliği yapıyor. Dortmund'da bugün, Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Maç sonucunda ise Türkiye, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

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Bu galibiyetin kazanılmasında önemli katkısı olan futbolcularımızdan birisi de Arda Güler oldu. 65. dakikada attığı efsanevi golüyle taraftarların gönlünü kazandı.

Bu galibiyetin kazanılmasında önemli katkısı olan futbolcularımızdan birisi de Arda Güler oldu. 65. dakikada attığı efsanevi golüyle taraftarların gönlünü kazandı.

Değerli futbolcumuz Arda Güler genç yaşında bizlere gurur dolu anlar yaşattı. Ardından değerli spor spikeri Özkan Öztürk ile birlikte, golü attığı dakikaları izledi.

Değerli futbolcumuz Arda Güler genç yaşında bizlere gurur dolu anlar yaşattı. Ardından değerli spor spikeri Özkan Öztürk ile birlikte, golü attığı dakikaları izledi.

İşte o anlar;

Maçın heyecan dolu dakikalarına yeniden tanıklık edebilmek için, ilgilinizi çekebilecek diğer içerikler;

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