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Altın Çocuk Sahnede: Euro 2024'ün İlk Maçında Gürcistan'ı 3-1 Yenen A Milli Takım Tarih Yazdı

Altın Çocuk Sahnede: Euro 2024'ün İlk Maçında Gürcistan'ı 3-1 Yenen A Milli Takım Tarih Yazdı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 20:57 Son Güncelleme: 18.06.2024 - 20:59

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yüz güldüren bir başlangıç yapan A Milliler, Gürcistan'ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

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Milliler Gürcistan karşılaşmasına şu ilk 11'le çıktı: "Mert Günok- Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz."

Milliler Gürcistan karşılaşmasına şu ilk 11'le çıktı: "Mert Günok- Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz."

Maçın ilk golü 25'inci dakikada Mert Müldür'den geldi

32'nci dakikada Gürcistan Mikautadze ile beraberliği yakaladı.

65'inci dakikada 'Altın Çocuk' Arda Güler sahnedeydi! İşte o unutulmaz gol:

Kerem'in uzatma dakikalarda attığı gol ise skoru 3-1'e getirdi.

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3-1'le Gürcistan'ı deviren ve tarihte ilk kez Avrupa Şampiyonası turnuvalarına galibiyetle başlayan A Milliler önemli bir 3 puanla Euro 2024'e başlangıç yaptı.

3-1'le Gürcistan'ı deviren ve tarihte ilk kez Avrupa Şampiyonası turnuvalarına galibiyetle başlayan A Milliler önemli bir 3 puanla Euro 2024'e başlangıç yaptı.

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Mukaddes

Helal olsun be Arda Güler! Hepiniz muhteşemdiniz ama Arda Güler sen ayrı bir muhteşemdin.

Blau und Marchen

Tartışmasız Euro 2024'ün şimdiyedek oynanan en heyecanlı maçı oldu. Öldük öldük dirildik.Tebrikler Milli takım.

Mona mona

Mert'in golü oh be'lik goldü Arda'nın golü oha'lık goldü Kerem'in golü oh canıma değsin'lik goldü Ayaklarınıza sağlık ❤️⚽