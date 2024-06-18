Altın Çocuk Sahnede: Euro 2024'ün İlk Maçında Gürcistan'ı 3-1 Yenen A Milli Takım Tarih Yazdı
Altın Çocuk Sahnede: Euro 2024'ün İlk Maçında Gürcistan'ı 3-1 Yenen A Milli Takım Tarih Yazdı
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Milliler Gürcistan karşılaşmasına şu ilk 11'le çıktı: "Mert Günok- Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz."
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3-1'le Gürcistan'ı deviren ve tarihte ilk kez Avrupa Şampiyonası turnuvalarına galibiyetle başlayan A Milliler önemli bir 3 puanla Euro 2024'e başlangıç yaptı.
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Helal olsun be Arda Güler! Hepiniz muhteşemdiniz ama Arda Güler sen ayrı bir muhteşemdin.
Tartışmasız Euro 2024'ün şimdiyedek oynanan en heyecanlı maçı oldu. Öldük öldük dirildik.Tebrikler Milli takım.
Mert'in golü oh be'lik goldü Arda'nın golü oha'lık goldü Kerem'in golü oh canıma değsin'lik goldü Ayaklarınıza sağlık ❤️⚽