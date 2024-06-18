Alana Giriş Yapmışızdır: Gürcistan Maçı Öncesinde Türk Taraftarlar Dortmund'u Adeta Kırmızı Beyaza Boyadı!
Alana Giriş Yapmışızdır: Gürcistan Maçı Öncesinde Türk Taraftarlar Dortmund'u Adeta Kırmızı Beyaza Boyadı!
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Gürcistan maçı öncesinde ellerinde Türk bayraklarıyla BVB Dortmund Stadı çevresinde toplanan Türk taraftarlar karşılaşma saati öncesinde coşkuyla sloganlar attı, bu anlar sosyal medyada da çok konuşuldu.
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Tek bir ağızdan A Milliler'e destek veren Türk taraftarların coşkusu kameralara böyle yansıdı:
Dortmund'un Klepping Caddesi'ndeki yürüyüşe kırmızı beyaz formalı binlerce Türk taraftar katıldı.
Yaklaşık 3 kilometrelik polis koridoru boyunca yürüyen taraftarlar stadyuma Ay Yıldızlı bayraklarını sallayarak işte böyle ulaştı.
Türk taraftarlarının coşkusuna X kullanıcılarından gelen yorumlar ise şöyle:
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"Müthiş atmosfer."
"Çılgınca."
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"Hoş geldiniz."
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