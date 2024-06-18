Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Alana Giriş Yapmışızdır: Gürcistan Maçı Öncesinde Türk Taraftarlar Dortmund'u Adeta Kırmızı Beyaza Boyadı!

Alana Giriş Yapmışızdır: Gürcistan Maçı Öncesinde Türk Taraftarlar Dortmund'u Adeta Kırmızı Beyaza Boyadı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 18:18

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F grubunda mücadele edecek olan A Milliler için Almanya'nın Dortmund şehri adeta kırmızı beyaza boyandı. Gürcistan maçı öncesinde BVB Dortmund Stadı çevresinde toplanan Türk taraftarların coşkusu sosyal medyaya da yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gürcistan maçı öncesinde ellerinde Türk bayraklarıyla BVB Dortmund Stadı çevresinde toplanan Türk taraftarlar karşılaşma saati öncesinde coşkuyla sloganlar attı, bu anlar sosyal medyada da çok konuşuldu.

Gürcistan maçı öncesinde ellerinde Türk bayraklarıyla BVB Dortmund Stadı çevresinde toplanan Türk taraftarlar karşılaşma saati öncesinde coşkuyla sloganlar attı, bu anlar sosyal medyada da çok konuşuldu.

Tek bir ağızdan A Milliler'e destek veren Türk taraftarların coşkusu kameralara böyle yansıdı:

Dortmund'un Klepping Caddesi'ndeki yürüyüşe kırmızı beyaz formalı binlerce Türk taraftar katıldı.

Dortmund'un Klepping Caddesi'ndeki yürüyüşe kırmızı beyaz formalı binlerce Türk taraftar katıldı.

Yaklaşık 3 kilometrelik polis koridoru boyunca yürüyen taraftarlar stadyuma Ay Yıldızlı bayraklarını sallayarak işte böyle ulaştı.

Yaklaşık 3 kilometrelik polis koridoru boyunca yürüyen taraftarlar stadyuma Ay Yıldızlı bayraklarını sallayarak işte böyle ulaştı.

Türk taraftarlarının coşkusuna X kullanıcılarından gelen yorumlar ise şöyle:

Türk taraftarlarının coşkusuna X kullanıcılarından gelen yorumlar ise şöyle:
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Müthiş atmosfer."

"Müthiş atmosfer."
twitter.com
twitter.com

"Çılgınca."

"Çılgınca."
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Hoş geldiniz."

"Hoş geldiniz."
twitter.com
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın