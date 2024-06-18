Alana Giriş Yapmışızdır: Gürcistan Maçı Öncesinde Türk Taraftarlar Dortmund'u Adeta Kırmızı Beyaza Boyadı!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F grubunda mücadele edecek olan A Milliler için Almanya'nın Dortmund şehri adeta kırmızı beyaza boyandı. Gürcistan maçı öncesinde BVB Dortmund Stadı çevresinde toplanan Türk taraftarların coşkusu sosyal medyaya da yansıdı.