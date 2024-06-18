Çok Ağır Sözler! Ali Koç'tan Dursun Özbek ve Okan Buruk'a: "Patolojik Vaka Başkan, Örgüt Kırıntısı Hoca"
Çok Ağır Sözler! Ali Koç'tan Dursun Özbek ve Okan Buruk'a: "Patolojik Vaka Başkan, Örgüt Kırıntısı Hoca"
Gündeme dair açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk hakkında ağır ifadeler kullandı.
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Milli Takım'ın Euro 2024 mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulunan Koç, "Milli Takım bugün çok önemli bir maça çıkıyor. Millet olarak maça çıkıyoruz. İnşallah 3 puanı alacağız ve arkasından bir sonraki tura geçeriz. Bunu yapacak kadro ve kalitemiz var. Biraz da şans olursa, bence yolumuz açık. Allah onlara şans versin. İnşallah bu akşam ikinci bir bayramı hep birlikte kutlarız" dedi.
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Konuşmasının devamında rakipleri Galatasaray'a da değinen Ali Koç, çok konuşulacak sözlere imza attı. Koç, "Fenerbahçe büyük bir camia. Ligler biter, kulüpler ve yöneticiler işlerine bakarlar, sakin bir döneme girmiş oluruz. Ama bir rakibimiz var ki patolojik vaka başkanı, örgüt kırıntısı hocası... Her konuştuklarında Fenerbahçe'yi dillerinden düşürmezler" dedi.
Konuşmasının devamında Fenerbahçelilere de çağrıda bulunan Başkan Ali Koç, "Her konuşmada bizden bahsediyorlar. Fenerbahçe'nin büyüklüğü işte böyle bir büyüklük. Birbirimize harcayacağımız enerji bu büyük kulübü müdafaa etmeye, haklarını korumaya harcayalım" diye konuştu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamasına X kullanıcılarından şu yorumlar geldi:
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