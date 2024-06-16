Cim Bom Bom'um Sen Çok Yaşa: 5 Katlı Apartmanı Sarı Kırmızıya Boyadı, Oğlunun Adını 'Hagi' Koydu!

Galatasaray taraftarı tıpkı Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer kulüplerin destekçileri gibi bir hayat stili olarak takımlarına seviyor. Kimilerinin aşk düzeyi öylesine coşkulu ki görenler hayrete düşüyor. Giresun'da koyu Galatasaraylı bir adamın takımı için yaptıkları sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi bile!