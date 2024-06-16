Cim Bom Bom'um Sen Çok Yaşa: 5 Katlı Apartmanı Sarı Kırmızıya Boyadı, Oğlunun Adını 'Hagi' Koydu!
Cim Bom Bom'um Sen Çok Yaşa: 5 Katlı Apartmanı Sarı Kırmızıya Boyadı, Oğlunun Adını 'Hagi' Koydu!
Galatasaray taraftarı tıpkı Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer kulüplerin destekçileri gibi bir hayat stili olarak takımlarına seviyor. Kimilerinin aşk düzeyi öylesine coşkulu ki görenler hayrete düşüyor. Giresun'da koyu Galatasaraylı bir adamın takımı için yaptıkları sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi bile!
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"Hayatta sevdiğim iki renk vardır, biri sarı diğeri kırmızı, üçüncüsü olmamıştır" diyen 45 yaşındaki koyu Galatasaray taraftarı Mustafa Bayrakdar, 5 katlı aile apartmanını sarı-kırmızı renklere boyadı, bu tadilatı özellikle Galatasaray'ın şampiyonluğuna yetiştirdi.
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Apartmanı tamamen sarı kırmızıya boyamasından ötürü hiçbir kimsenin kendisine karşı çıkmadığını söyleyen Bayraktar, "Farklı bir takımı tutan da yok binada" dedi.
"Kendimi bildim bileli Galatasaray'ı tutuyorum" diyen Bayrakdar, unutamadığı futbolcunun Karpatlar'ın Maradona'sı Gheorghe Hagi olduğunu, hatta oğlunun adının Hagi olduğunu söyledi.
Koyu Galatasaray taraftarına sosyal medyadan gelen tepkiler şöyle:
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