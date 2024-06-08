Bugün Fenerbahçe İçin Ne Yaptın? Bade İşçil'in 19.07 Kilometre Uzunluğundaki FB Aşkı!
Bugün Fenerbahçe İçin Ne Yaptın? Bade İşçil'in 19.07 Kilometre Uzunluğundaki FB Aşkı!
Çocuğunun adını Alex koyanlar, yalnızca sarı-lacivert kombiniyle günlük hayatına devam edenler, Kadıköy'e gittiği her gün stad önünde poz vermeden evine dönmeyenler... Fenerbahçe büyük bir aşk, dev bir tutku birçok taraftar için. Ünlülerin hangi takımı tuttukları da birçokları için önem taşıyor. 'Yerli Barbie' lakaplı Bade İşçil de koyu Fenerli bir aktris. İşçil'in Fenerbahçe'ye olan sempatisi, ilgisi ve günlük hayatında verdiği önem hem göz yaşartan hem de 'Ama sadece bununla yetmez!' dedirtecek cinsten.
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Tam 10 yıl önce Eskişehir'de bir bebek dünyaya geldi. Bu bebek diğer bebişkolardan farklıydı. Onu diğerlerinden farklı kılacak hamle babişkosu Ramiz Şengül'den gelecekti.
Fenerbahçe bir aşk, bir tutku, bir hayat stili. Hasta Fenerbahçeli olmak yeri geldiğinde oğlunun adına Alex koymayı da gerektiriyor.
Son dönemde adı Sadettin Saran'la anılan Bade İşçil, birçok kişiyi şaşırtmış, hatta "Sadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanı olmasını isterim" diye bir açıklama yaparak fiskos muhabbetlerinde ilk sıradaki yerini almıştı.
Katıldığı bir programda içindeki derya feat. deniz'lik Fenerbahçe aşkına da değinen Bade İşçil, herkese "Yok artık" dedirtecek şu açıklamayı yapmıştı:
Bu nasıl bir aşk! Bu nasıl bir tutku! "Bugün Fenerbahçe için ne yaptın Bade?" dediğinizde alacağınız cevap belli: "19.07 kilometre koştum"
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Sosyal medyada Bade İşçil'in Fenerbahçe kimliğini daha çok ön plana çıkartması yönünde haklı bir talep var.
Tamam Galatasaray ya da Beşiktaşlı olmak da çok kıymetli. Ama Fenerbahçelilerin gerçekten de daha üst bir 'adanmışlık mertebesi'nde oldukları da aşikâr
İkili ilişkiler bile maç anısına göre şekilleniyor
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