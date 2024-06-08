Bugün Fenerbahçe İçin Ne Yaptın? Bade İşçil'in 19.07 Kilometre Uzunluğundaki FB Aşkı!

Çocuğunun adını Alex koyanlar, yalnızca sarı-lacivert kombiniyle günlük hayatına devam edenler, Kadıköy'e gittiği her gün stad önünde poz vermeden evine dönmeyenler... Fenerbahçe büyük bir aşk, dev bir tutku birçok taraftar için. Ünlülerin hangi takımı tuttukları da birçokları için önem taşıyor. 'Yerli Barbie' lakaplı Bade İşçil de koyu Fenerli bir aktris. İşçil'in Fenerbahçe'ye olan sempatisi, ilgisi ve günlük hayatında verdiği önem hem göz yaşartan hem de 'Ama sadece bununla yetmez!' dedirtecek cinsten.