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Bugün Fenerbahçe İçin Ne Yaptın? Bade İşçil'in 19.07 Kilometre Uzunluğundaki FB Aşkı!

Bugün Fenerbahçe İçin Ne Yaptın? Bade İşçil'in 19.07 Kilometre Uzunluğundaki FB Aşkı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 12:48

Çocuğunun adını Alex koyanlar, yalnızca sarı-lacivert kombiniyle günlük hayatına devam edenler, Kadıköy'e gittiği her gün stad önünde poz vermeden evine dönmeyenler... Fenerbahçe büyük bir aşk, dev bir tutku birçok taraftar için. Ünlülerin hangi takımı tuttukları da birçokları için önem taşıyor. 'Yerli Barbie' lakaplı Bade İşçil de koyu Fenerli bir aktris. İşçil'in Fenerbahçe'ye olan sempatisi, ilgisi ve günlük hayatında verdiği önem hem göz yaşartan hem de 'Ama sadece bununla yetmez!' dedirtecek cinsten.

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Tam 10 yıl önce Eskişehir'de bir bebek dünyaya geldi. Bu bebek diğer bebişkolardan farklıydı. Onu diğerlerinden farklı kılacak hamle babişkosu Ramiz Şengül'den gelecekti.

Tam 10 yıl önce Eskişehir'de bir bebek dünyaya geldi. Bu bebek diğer bebişkolardan farklıydı. Onu diğerlerinden farklı kılacak hamle babişkosu Ramiz Şengül'den gelecekti.

10 yıl önce oğluşunu kucağına alan Ramiz Bey ve eşi Didem Ersoy, kucaklarına aldıkları bebeklerine 'Engincan Alex' adını verdi. Üstelik sadece bölge halkında heyecan yaratmadı bu gelişme, bizzat Alex de Souza'nın kendisi de harekete geçti ve sosyal medya hesaplarından bebek için 'Hoş geldin' mesajı yayınladı.

Fenerbahçe bir aşk, bir tutku, bir hayat stili. Hasta Fenerbahçeli olmak yeri geldiğinde oğlunun adına Alex koymayı da gerektiriyor.

Fenerbahçe bir aşk, bir tutku, bir hayat stili. Hasta Fenerbahçeli olmak yeri geldiğinde oğlunun adına Alex koymayı da gerektiriyor.

Elbette sadece Ramiz Bey ve ailesi değil, ünlüler arasından da çok büyük Fenerbahçe aşkları mevcut. Bunlardan biri de birçoklarının hiç tahmin edemeyeceği bir isme, Bade İşçil'e ait.

Son dönemde adı Sadettin Saran'la anılan Bade İşçil, birçok kişiyi şaşırtmış, hatta "Sadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanı olmasını isterim" diye bir açıklama yaparak fiskos muhabbetlerinde ilk sıradaki yerini almıştı.

Son dönemde adı Sadettin Saran'la anılan Bade İşçil, birçok kişiyi şaşırtmış, hatta "Sadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanı olmasını isterim" diye bir açıklama yaparak fiskos muhabbetlerinde ilk sıradaki yerini almıştı.

Özel hayatı kadar yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Bade İşçil'in Fenerbahçe'ye olan sempatisi ise bugüne kadar pek de ön plana çıkmayan ama aslında sonuna kadar ilgi görmeyi hak eden bir özelliği.

Katıldığı bir programda içindeki derya feat. deniz'lik Fenerbahçe aşkına da değinen Bade İşçil, herkese "Yok artık" dedirtecek şu açıklamayı yapmıştı:

Katıldığı bir programda içindeki derya feat. deniz'lik Fenerbahçe aşkına da değinen Bade İşçil, herkese "Yok artık" dedirtecek şu açıklamayı yapmıştı:

'Eskiden koşu bandında 19.07 kilometre koşuyordum. Spor hocam da bana 'Bade, kalbini yoruyorsun, yapma' diyordu.'

Bu nasıl bir aşk! Bu nasıl bir tutku! "Bugün Fenerbahçe için ne yaptın Bade?" dediğinizde alacağınız cevap belli: "19.07 kilometre koştum"

Bu nasıl bir aşk! Bu nasıl bir tutku! "Bugün Fenerbahçe için ne yaptın Bade?" dediğinizde alacağınız cevap belli: "19.07 kilometre koştum"

Ayakta alkışlanacak bu koca yürekli taraftarlık doğal olarak çok daha büyük bir iş birliğine dönüşmeli takdir edersiniz ki.

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Sosyal medyada Bade İşçil'in Fenerbahçe kimliğini daha çok ön plana çıkartması yönünde haklı bir talep var.

Sosyal medyada Bade İşçil'in Fenerbahçe kimliğini daha çok ön plana çıkartması yönünde haklı bir talep var.
twitter.com

Örneğin Fenerbahçe'ye dair herhangi bir şeyin reklamında Bade İşçil gibi gerçek bir taraftarın oynaması çok da şık olmaz mı?

Tamam Galatasaray ya da Beşiktaşlı olmak da çok kıymetli. Ama Fenerbahçelilerin gerçekten de daha üst bir 'adanmışlık mertebesi'nde oldukları da aşikâr

Tamam Galatasaray ya da Beşiktaşlı olmak da çok kıymetli. Ama Fenerbahçelilerin gerçekten de daha üst bir 'adanmışlık mertebesi'nde oldukları da aşikâr
twitter.com

Ey Fenerbahçeliler, çok çılgınsınız, çok!

İkili ilişkiler bile maç anısına göre şekilleniyor

İkili ilişkiler bile maç anısına göre şekilleniyor
twitter.com

Bu yıl şampiyonluğun kıyısından dönen Fenerbahçeliler, Bade İşçil detayıyla biraz olsun kendinize geldiniz değil mi? Yorumlarda buluşalım!

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