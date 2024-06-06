Çarşı Pazar Karıştı: Fanatik Beşiktaşlı Ebrar Karakurt Fenerbahçe'ye mi Transfer Olacak?

Kulüp sezonunu pasör çaprazı olarak geçiren Ebrar Karakurt'un milli takım sezonu haricinde de smaçör olarak görev yapması pek de olası bir durum olarak görülmüyor. Ebrar Karakurt her ne kadar Rusya'da olayların içinde yer alsa da onu transfer edecek takımın as pasör çaprazı olması çok daha olası görülüyor. Üstelik Fenerbahçe'de çapraz haricinde smaçör mevkisinde Ana Cristina de Souza, Arina Fedorovtseva ve Meliha Diken gibi sağlam bir rotasyona sahip olması da okları Fenerbahçe'den daha çok Beşiktaş'a çeviriyor.