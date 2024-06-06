Çarşı Pazar Karıştı: Fanatik Beşiktaşlı Ebrar Karakurt Fenerbahçe'ye mi Transfer Olacak?
Çarşı Pazar Karıştı: Fanatik Beşiktaşlı Ebrar Karakurt Fenerbahçe'ye mi Transfer Olacak?
2023 yılında transfer olduğu Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında şampiyonluğundan eşiğinden dönen ancak performansıyla Rus liginde MVP (en değerli oyuncu) seçilen Ebrar Karakurt herkesin ilgi odağında. Ebrar her ne kadar 2024/2025 sezonunda da Kaliningrad'da oynamaya devam edecek olsa da birçok kulüp onu 2025/2026 sezonunda renklerine bağlamak için harekete geçti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un son açıklamalarından sonra fanatik Beşiktaş'lı olarak bilinen Ebrar'ın Fenerbahçe'yi seçme ihtimali sosyal medyada yankı uyandırdı. Peki Ebrar Karakurt kariyerine hangi takımda devam edebilir? İşte ihtimaller...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Vargas çapraz olsun diye smaçörlüğe geçti
Kaotik Novara macerasından sonra Rusya ligini seçti
O hareketten sonra açık açık hedef gösterildi
Ona "Goncagül" dedi, güldü ve geçti
Tam herkes Beşiktaş'a odaklanmışken Ali Koç'tan şaşırtan hamle
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fenerbahçe'de zaten Vargas ve Stysiak var
Fenerbahçe'nin smaçör rotasyonu halihazırda zaten güçlü
İntikamını sahadaki performansıyla almadan dönmez ki!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın