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Çarşı Pazar Karıştı: Fanatik Beşiktaşlı Ebrar Karakurt Fenerbahçe'ye mi Transfer Olacak?

Çarşı Pazar Karıştı: Fanatik Beşiktaşlı Ebrar Karakurt Fenerbahçe'ye mi Transfer Olacak?

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
06.06.2024 - 15:20

2023 yılında transfer olduğu Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında şampiyonluğundan eşiğinden dönen ancak performansıyla Rus liginde MVP (en değerli oyuncu) seçilen Ebrar Karakurt herkesin ilgi odağında. Ebrar her ne kadar 2024/2025 sezonunda da Kaliningrad'da oynamaya devam edecek olsa da birçok kulüp onu 2025/2026 sezonunda renklerine bağlamak için harekete geçti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un son açıklamalarından sonra fanatik Beşiktaş'lı olarak bilinen Ebrar'ın Fenerbahçe'yi seçme ihtimali sosyal medyada yankı uyandırdı. Peki Ebrar Karakurt kariyerine hangi takımda devam edebilir? İşte ihtimaller...

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Vargas çapraz olsun diye smaçörlüğe geçti

Vargas çapraz olsun diye smaçörlüğe geçti

'Filenin Sultanları'nın olmazsa olmazı Ebrar Karakurt, sırf Melissa Vargas milli takımda pasör çaprazı olarak forma giysin diye kendi pozisyonundan vazgeçmiş ve smaçör olarak VNL sezonunu açmıştı. Geçen yıl yaşanan bu durum aynen bu sene de devam etmiş, yorucu geçen Rus liginden sonra takıma geç katılsa da Ebrar bitmek bilmeyen enerjisiyle Vargas'ın hücum yükünü sırtlamıştı.

Kaotik Novara macerasından sonra Rusya ligini seçti

Kaotik Novara macerasından sonra Rusya ligini seçti

Milli takımın daha da büyük başarılar elde etmesi için pozisyonundan feragat eden Ebrar, kulüp sezonunda da kaotik geçen Novara macerasının sonunda Rusya ligini seçmiş ve Kaliningrad forması giymeye başlamıştı. Kaliningrad'ın play-off'larda Dinamo Moskova'yla yaptığı maçlarda sıra dışı bir performans sergileyen Ebrar, uzun süre sosyal medyayı sallayacak bir tartışmanın da öznelerinden biri olmuştu.

O hareketten sonra açık açık hedef gösterildi

O hareketten sonra açık açık hedef gösterildi

Ebrar'lı Kaliningrad'ın zaferini en kibar tabirle pek de içine sindiremeyen Dinamo Moskova'lılardan özellikle Nataliya Goncharova adeta bütün spor kariyerini tek bir hareketle mahvetmişti. Ebrar'a hırsından yanıp tutuşan Goncharova, ona maç bitiminde orta parmak hareketi yaparak kendince bir rövanş almış ama son tahlilde Ebrar'a hiçbir şey olmamıştı. Evet, olan Olimpiyat tecrübeli Goncharova'ya olmuş ve sporcu ceza almış, aralarında Dinamo Moskova başkanının da olduğu bazı isimler açık açık Ebrar'ı hedef göstermişti.

Ona "Goncagül" dedi, güldü ve geçti

Ona "Goncagül" dedi, güldü ve geçti

Tabii ki bütün bu süreçlerden sonra tüm gözler Ebrar'a çevrilmiş, Ebrar da olan bitenler karşısında tüm cool'luğuyla Goncharova'ya 'Goncagül' diye hitap etmiş ve her şeye gülüp geçerek VNL 2024 sezonunu açmıştı. VNL öncesinde Beşiktaş'ın maçını Kaliningrad'lı Rus takım arkadaşıyla izleyen, Beşiktaş'lı olduğunu kimselerden gizlemeyen Ebrar, kalbi 'Kartal' için çarpan milyonların yüzünü gülümsetmişti.

Tam herkes Beşiktaş'a odaklanmışken Ali Koç'tan şaşırtan hamle

Tam herkes Beşiktaş'a odaklanmışken Ali Koç'tan şaşırtan hamle

Kaliningrad'la bir sezon daha yoluna devam edecek olan Ebrar'ın koyu Beşiktaş'lı olmasından ötürü 2025/2026 sezonunda Türkiye'ye ve özellikle de Beşiktaş'a döneceği konuşulurken oldukça şaşırtıcı bir hamle geldi. Üstelik bu hamle bir hayli dikkat çeken bir isimden, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan geldi.

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Fenerbahçe'de zaten Vargas ve Stysiak var

Fenerbahçe'de zaten Vargas ve Stysiak var

Sosyal medyayı kasıp kavuran demeç şu şekilde: Ali Koç ve Ebrar Karakurt ayak üstü kısa bir sohbet gerçekleştiriyor ve Koç, Karakurt'a 'Seneye sözleşmeni uzatma, seni alacağız' diyor. İyi bir voleybol izleyicisi olduğu bilinen  Ali Koç'un Ebrar Karakurt'u takımında istemesi elbette oldukça mantıklı bir durum. Ama gerek Melissa Vargas gerek ise Polonya milli takımının as çaprazı Magdalena Stysiak'ın olduğu bir takımda üçüncü bir pasör çaprazına ihtiyaç gerçekten var mı, bu kısım bir soru işareti.

Fenerbahçe'nin smaçör rotasyonu halihazırda zaten güçlü

Fenerbahçe'nin smaçör rotasyonu halihazırda zaten güçlü

Kulüp sezonunu pasör çaprazı olarak geçiren Ebrar Karakurt'un milli takım sezonu haricinde de smaçör olarak görev yapması pek de olası bir durum olarak görülmüyor. Ebrar Karakurt her ne kadar Rusya'da olayların içinde yer alsa da onu transfer edecek takımın as pasör çaprazı olması çok daha olası görülüyor. Üstelik Fenerbahçe'de çapraz haricinde smaçör mevkisinde Ana Cristina de Souza, Arina Fedorovtseva ve Meliha Diken gibi sağlam bir rotasyona sahip olması da okları Fenerbahçe'den daha çok Beşiktaş'a çeviriyor.

İntikamını sahadaki performansıyla almadan dönmez ki!

İntikamını sahadaki performansıyla almadan dönmez ki!

Bir de elimizi vicdanımıza koyalım ve kabul edelim: Play-off'larda 'Goncagül'le kapışan Ebrar'ın Rusya'da şampiyonluk yaşamadan Türkiye'ye dönmesi gerçekten pek de olası değil. Ebrar gibi çocuk ruhlu ve hırslı bir sporcunun Goncagül'den intikamını sahada alacağı, şampiyonluk kazanacağı ve ancak bu şekilde Kaliningrad'la yollarını ayıracağı güçlü tahminler arasında... Süreç ne getirir bilinmez ama elbette her şey Ebrar'ın seçimine göre şekillenecek.

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