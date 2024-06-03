Filenin Sultanları'nın ABD Maçındaki Türk Kadın Taraftar Taciz İçerikli Yorumlar Nedeniyle Hesabını Gizledi
Filenin Sultanları'nın ABD Maçındaki Türk Kadın Taraftar Taciz İçerikli Yorumlar Nedeniyle Hesabını Gizledi
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasına ev sahipliği yapan ABD'yi 3-2'lik skorla geçti ve haftayı 4'te 4 yaparak kayıpsız kapattı.
TRT Spor ekranlarında yayınlanan karşılaşmada bir taraftarın sevinci, sosyal medyada gündem oldu.
Kadın taraftar, karşılaşmanın ardından kendisine birçok taciz içerikli yorum yapılması sebebiyle Instagram hesabını gizliye aldı.
Taraftarın sevinci 👇
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