Görüş Bildir
Haberler
Spor
Voleybol
TRT SPOR'dan Açıklama: ABD - Türkiye Voleybol Maçında Kadın Taraftarın Sevinci Gündem Olmuştu

TRT SPOR'dan Açıklama: ABD - Türkiye Voleybol Maçında Kadın Taraftarın Sevinci Gündem Olmuştu

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
03.06.2024 - 13:06

TRT SPOR, ABD - Türkiye maçında ekrana gelen Türk kadın taraftarın sevincine dair açıklamada bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada 'Yayın politikamıza tamamen ters olan bu görüntü, ABD’li yayın kuruluşu kaynaklıdır ve bu durumdan duyulan rahatsızlık da karşı tarafa iletilmiştir.' denildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etmişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etmişti.

Karşılaşmada bir Türk kadın taraftarın sevinci, ekranlara getirilmişti.

Karşılaşmada bir Türk kadın taraftarın sevinci, ekranlara getirilmişti.

TRT SPOR, görüntüler hakkında açıklama yaptı 👇

TRT SPOR, görüntüler hakkında açıklama yaptı 👇

'VNL 8. maçında ev sahibi ABD ile oynadığı karşılaşmanın canlı yayınında ekranlara istenmeyen görüntü gelmiştir. 

Yayın politikamıza tamamen ters olan bu görüntü, ABD’li yayın kuruluşu kaynaklıdır ve bu durumdan duyulan rahatsızlık da karşı tarafa iletilmiştir.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
15
9
4
3
2
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın