TRT SPOR'dan Açıklama: ABD - Türkiye Voleybol Maçında Kadın Taraftarın Sevinci Gündem Olmuştu

TRT SPOR, ABD - Türkiye maçında ekrana gelen Türk kadın taraftarın sevincine dair açıklamada bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada 'Yayın politikamıza tamamen ters olan bu görüntü, ABD’li yayın kuruluşu kaynaklıdır ve bu durumdan duyulan rahatsızlık da karşı tarafa iletilmiştir.' denildi.