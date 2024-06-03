TRT SPOR'dan Açıklama: ABD - Türkiye Voleybol Maçında Kadın Taraftarın Sevinci Gündem Olmuştu
TRT SPOR'dan Açıklama: ABD - Türkiye Voleybol Maçında Kadın Taraftarın Sevinci Gündem Olmuştu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etmişti.
Karşılaşmada bir Türk kadın taraftarın sevinci, ekranlara getirilmişti.
TRT SPOR, görüntüler hakkında açıklama yaptı 👇
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