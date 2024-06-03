Filenin Sultanları'nı Tribünde Destekleyen Kadın Taraftarın Sevinci Sosyal Medyada Gündem Oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında dün oynanan ABD karşılaşmasını 3-2 kazandı. Filenin Sultanları'nın her sayısında büyük sevinç yaşayan kadın taraftar sosyal medyada gündem oldu.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti.
Heyecanın zirvede olduğu karşılaşmaya tribünlerdeki kadın taraftarın sevinci damga vurdu.
Filenin Sultanları'nın her sayısında büyük coşku yaşayan taraftar sık sık kameralar tarafından görüntülendi. İşte o anlar; 📹
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Zaten yazmışlar sosyal medya hesaplarını gizlemiş freelance model imiş
spikerin bize büyük keyif veriyorlar demesi de manidar olmuş :))))))
+ bende oraya takıldım ya zaten 🤔