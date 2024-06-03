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Filenin Sultanları'nı Tribünde Destekleyen Kadın Taraftarın Sevinci Sosyal Medyada Gündem Oldu

Filenin Sultanları'nı Tribünde Destekleyen Kadın Taraftarın Sevinci Sosyal Medyada Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.06.2024 - 11:02

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında dün oynanan ABD karşılaşmasını 3-2 kazandı. Filenin Sultanları'nın her sayısında büyük sevinç yaşayan kadın taraftar sosyal medyada gündem oldu. 

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti.

Heyecanın zirvede olduğu karşılaşmaya tribünlerdeki kadın taraftarın sevinci damga vurdu.

Heyecanın zirvede olduğu karşılaşmaya tribünlerdeki kadın taraftarın sevinci damga vurdu.

Filenin Sultanları'nın her sayısında büyük coşku yaşayan taraftar sık sık kameralar tarafından görüntülendi. İşte o anlar; 📹

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siz insanların sorunu ne

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Kzlt

Taciz mesajlarından dolayı sosyal medya hesaplarını kapattığınıda yazsaydınız. Bizimkiler afgan - pakinin deniz görmüş versiyonu, c. açlık ve nefrette dünya ... Devamını Gör

Otto Skorzeny

Zaten yazmışlar sosyal medya hesaplarını gizlemiş freelance model imiş

garibann

spikerin bize büyük keyif veriyorlar demesi de manidar olmuş :))))))

Otto Skorzeny

+ bende oraya takıldım ya zaten 🤔