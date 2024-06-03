Filenin Sultanları'nı Tribünde Destekleyen Kadın Taraftarın Sevinci Sosyal Medyada Gündem Oldu

Küçükçekmece'deki Yıkılan Binanın Enkazından 12 Saat Sonra Kurtarıldı: Mutluluktan Nereye Koşacağını Şaşırdı

Gerçek Hayatta Bahar: Bir Kadın Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi ve 46 Yaşında Hemşirelikten Mezun Oldu