Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe'ye Gelen Jose Mourinho'ya Başarının Sırrını Verdi: 'Tulum Peyniri Yiyeceksin'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, paylaştığı videoda Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya başarının sırrını verdi.
Sarıgül, 'Türkiye'ye hoş geldin. Başarılı olmak istiyor musun? Can Erzincan'da bir çay içeceksin, aynı zamanda da tulum peynirinden yemezsen vallahi başarılı olamazsın.' dedi.
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Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesi Türkiye futbol camiasında geniş yankı buldu.
Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesi üzerine paylaşım yapan isimler arasında CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'de yer aldı.
Mourinho'ya başarının sırrını veren Sarıgül, 'Türkiye'ye hoş geldin. Başarılı olmak istiyor musun? Can Erzincan'da bir çay içeceksin, aynı zamanda da tulum peynirinden yemezsen vallahi başarılı olamazsın.' dedi. İşte o paylaşım; 📹
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