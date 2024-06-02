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Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe'ye Gelen Jose Mourinho'ya Başarının Sırrını Verdi: 'Tulum Peyniri Yiyeceksin'

Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe'ye Gelen Jose Mourinho'ya Başarının Sırrını Verdi: 'Tulum Peyniri Yiyeceksin'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.06.2024 - 00:44

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, paylaştığı videoda Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya başarının sırrını verdi. 

Sarıgül, 'Türkiye'ye hoş geldin. Başarılı olmak istiyor musun? Can Erzincan'da bir çay içeceksin, aynı zamanda da tulum peynirinden yemezsen vallahi başarılı olamazsın.' dedi.

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Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesi Türkiye futbol camiasında geniş yankı buldu.

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesi Türkiye futbol camiasında geniş yankı buldu.

Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesi üzerine paylaşım yapan isimler arasında CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'de yer aldı.

Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesi üzerine paylaşım yapan isimler arasında CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'de yer aldı.

Mourinho'ya başarının sırrını veren Sarıgül, 'Türkiye'ye hoş geldin. Başarılı olmak istiyor musun? Can Erzincan'da bir çay içeceksin, aynı zamanda da tulum peynirinden yemezsen vallahi başarılı olamazsın.' dedi. İşte o paylaşım; 📹

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