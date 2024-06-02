Nevşin Mengü'den 'Köpekleri Toplamayan Belediyelere Kayyum Atanabilir' İddiası: 'İç Savaş Eşiğine Gelinecek'

Gazeteci Nevşin Mengü, sokak hayvanlarının itlafını öngören yasa tasarısının meclisten geçmesi halinde, köpekleri uyutmayan muhalif belediyelere kayyum atanabileceği iddiasını dile getirdi. Bu mesele üzerinden tarafların karşı karşıya geleceğini söyleyen Mengü, 'Bu yaz iç savaşın eşiğine gelinecek' dedi.
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AK Parti'nin hazırladığı sokak köpeklerinin itlafını ön gören yasa tasarısı tartışma yaratmaya devam ederken, gazeteci Nevşin Mengü yasanın geçmesi durumunda yaşanabilecek senaryoları kendi çerçevesinden açıkladı.
Yasanın geçmesi durumunda köpekleri itlaf etmeyen muhalif belediyelerin hedef alınabileceğini ve kayyum atanabileceğini söyleyen Mengü, 'Kesin bu yaz bi iç savaşın eşiğine gelinecek' dedi.
Nevşin Mengü'nün açıklamaları şu şekilde; 📹
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