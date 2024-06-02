Nevşin Mengü'den 'Köpekleri Toplamayan Belediyelere Kayyum Atanabilir' İddiası: 'İç Savaş Eşiğine Gelinecek'

Gerçek Hayatta Bahar: Bir Kadın Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi ve 46 Yaşında Hemşirelikten Mezun Oldu

Sokak Hayvanları İçin Konuşan Zuhal Olcay'ın Sesi Titredi! 'Biz Kim Oluyoruz ki Onları Yeyüzünden Siliyoruz'