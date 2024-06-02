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Hatay’da 17 Yaşındaki Depremzede Kız Çocuğu Yanında Çalıştığı Şahsın Cinsel İstismarına Uğradığını Açıkladı

Hatay’da 17 Yaşındaki Depremzede Kız Çocuğu Yanında Çalıştığı Şahsın Cinsel İstismarına Uğradığını Açıkladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 18:50 Son Güncelleme: 02.06.2024 - 18:53

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6 Şubat depreminin en çok zarar gören illerinden biri Hatay oldu bildiğiniz üzere. Depremden günler önce kalp ameliyatı olan 17 yaşındaki bir kız çocuğu, depremin ardından bir kuaförde çalışmaya başladı. Yanında çalıştığı 30 yaşındaki şahsın cinsel istismarına maruz kalan çocuk sosyal medyada yardım istedi.

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Engelli bir abisi, hasta bir annesi olan kızı bu yaşananları birilerine anlatması durumunda onlara zarar vermekle tehdit etti.

Engelli bir abisi, hasta bir annesi olan kızı bu yaşananları birilerine anlatması durumunda onlara zarar vermekle tehdit etti.

Bir süre sustuktan sonra daha fazla dayanamayınca, sesinin durulmasını istedi.

Bir süre sustuktan sonra daha fazla dayanamayınca, sesinin durulmasını istedi.

Delilleriyle birlikte şikayetçi olduğu halde şahıs hakkında işlem yapılmamasına isyan etti.

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