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Sokak Hayvanları İçin Konuşan Zuhal Olcay'ın Sesi Titredi! 'Biz Kim Oluyoruz ki Onları Yeyüzünden Siliyoruz'

Sokak Hayvanları İçin Konuşan Zuhal Olcay'ın Sesi Titredi! 'Biz Kim Oluyoruz ki Onları Yeyüzünden Siliyoruz'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.06.2024 - 19:54

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Sokak hayvanlarının itlafını öngören yasa tasarısına karşı Yenikapı'da toplanan kalabalığa konuşma yapan oyuncu Zuhal Olcay, 'Biz kim oluyoruz ki o canlıları yeryüzünden silmeyi düşünüyoruz, bu ne cüret!' dedi.

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Hayvan hakları savunucuları AK Parti'nin taslak haline getirdiği, sokak köpeklerinin itlaf edilmesini öngören tasarıyla ilgili Yenikapı ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde bir araya geldi. Pek çok ünlü ismin destek verdiği eylemlere oyuncu Zuhal Olcay'da katıldı.

Hayvan hakları savunucuları AK Parti'nin taslak haline getirdiği, sokak köpeklerinin itlaf edilmesini öngören tasarıyla ilgili Yenikapı ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde bir araya geldi. Pek çok ünlü ismin destek verdiği eylemlere oyuncu Zuhal Olcay'da katıldı.

Taslak halindeki tasarıyı değerlendiren Olcay, 'Öldürmenin çözüm olmadığı biliniyor. Bu canlara kıyma ölümde çare bulmak bana akıldışılık gibi geliyor. Eminim bir yolu bulunacaktır. Başka türlüsünü düşünmek bile korkunç, onlar bu dünyanın sessiz melekleri. Biz kim oluyoruz ki bu canları yeryüzünden silmeye çalışıyoruz, bu ne cüret!' dedi. 📹

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justatraveller

ulan burjuva ulan burjuva.. hiçmi değişmezsiniz? suya sabuna dokunmayın,devletin ses çıkarmayacağı konularda yapın şovunuzu tabi. hem ülkemizde sefalet sürüy... Devamını Gör

johnm2

onları bu sayıya çoğaltan biziz sayıyı indiriyoruz işte doğalında zaten bu kadar çok olmazdı be abla duygusal yapmanın bir manası yok ölen çocuklara da üzüls... Devamını Gör